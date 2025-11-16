Aynı Yurtta Kalan İki Öğrenci Yaşadıkları İki Farklı Hayatı Paylaştı

Harcama alışkanlıkları, gelir durumu ne olursa olsun, kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Bazıları, maddi durumları ne olursa olsun, lüks tüketim eğiliminde. Onlar için kalite ve prestij her zaman daha önemli.Bazıları ise her zaman ekonomik seçeneklere yönelir. Bu kişiler için öncelik temel ihtiyaçlarının ve günlük yaşamının kalitesidir.

Aynı yurt odasını paylaşan iki öğrenci kullandıkları eşyaların farklarını gösterdi. 'Aynı oda farklı hayatlar' notuyla paylaştıkları video beğeni topladı.