onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Aynı Yurtta Kalan İki Öğrenci Yaşadıkları İki Farklı Hayatı Paylaştı

Aynı Yurtta Kalan İki Öğrenci Yaşadıkları İki Farklı Hayatı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2025 - 09:08

İçerik Devam Ediyor

Harcama alışkanlıkları, gelir durumu ne olursa olsun, kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Bazıları, maddi durumları ne olursa olsun, lüks tüketim eğiliminde. Onlar için kalite ve prestij her zaman daha önemli.Bazıları ise her zaman ekonomik seçeneklere yönelir. Bu kişiler için öncelik temel ihtiyaçlarının ve günlük yaşamının kalitesidir.

Aynı yurt odasını paylaşan iki öğrenci kullandıkları eşyaların farklarını gösterdi. 'Aynı oda farklı hayatlar' notuyla paylaştıkları video beğeni topladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burdan izleyebilirsiniz;

İnsanlar ikiye bölündü.

İnsanlar ikiye bölündü.

Kimileri pahalı eşyaları satın alabilecek olan öğrencinin yurtta da kalmaması gerektiğini, gerçekten ihtiyacı olan öğrencilerin hakkının gasp edildiğini savunurken kimileri ise alınıp uzun süre kullanılacak eşyalar üzerinden çıkarım yapılamayacağını, bunun sadece önceliklendirme meselesi olduğunu söyledi. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın