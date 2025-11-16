Aynı Yurtta Kalan İki Öğrenci Yaşadıkları İki Farklı Hayatı Paylaştı

Harcama alışkanlıkları, gelir durumu ne olursa olsun, kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Bazıları, maddi durumları ne olursa olsun, lüks tüketim eğiliminde. Onlar için kalite ve prestij her zaman daha önemli.Bazıları ise her zaman ekonomik seçeneklere yönelir. Bu kişiler için öncelik temel ihtiyaçlarının ve günlük yaşamının kalitesidir.
Aynı yurt odasını paylaşan iki öğrenci kullandıkları eşyaların farklarını gösterdi. 'Aynı oda farklı hayatlar' notuyla paylaştıkları video beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burdan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanlar ikiye bölündü.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın