onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Psikolog Açıkladı: Sürekli Bir Yeriniz Ağrıyorsa Hasta Değil Fakir Olabilirsiniz!

Bir Psikolog Açıkladı: Sürekli Bir Yeriniz Ağrıyorsa Hasta Değil Fakir Olabilirsiniz!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2025 - 19:30

İçerik Devam Ediyor

Bilindiği üzere, birçok fiziksel rahatsızlık aslında psikolojik kökenli. Uzmanların belirttiğine göre psikolojik faktörlerin, insan sağlığı üzerindeki etkisi oldukça büyük ve bu etki genellikle göz ardı ediliyor. Günümüzde artık modern tıp da bu gerçeği kabul ediyor ve psikolojik durumun fiziksel sağlık üzerindeki etkisini daha fazla önemsiyor. Hatta pek çoğu ilaçtan önce rahatlatıcı aktiviteler tavsiye ediyor. 

Psikolog Merve Ulusoy, sürekli bir yeri ağrıyan insanların ağrılarının sebebini açıkladı. Sonuç pek çok kişiyi bir hayli şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

“Her zaman bir yeri ağrıyan tanıdığın varsa fakirlikten olabilir.”

“Her zaman bir yeri ağrıyan tanıdığın varsa fakirlikten olabilir.”

Yapılan araştırmaya göre fakir insanların her zaman bir yerinin ağrıdığını söyleyen psikolog, çünkü yoksulluğun sürekli bir belirsizlik ve kaygı bozukluğuna sebep olduğunu belirtti. Bu durum ruhsal ağrıdan bedensel ağrıya geçtiği için kişinin sürekli ağrı yaşadığını anlatan psikolog buna psikolojide 'sosyoekonomik durumun bedenselleşmesi' dendiğini de açıkladı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın