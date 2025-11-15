Bir Psikolog Açıkladı: Sürekli Bir Yeriniz Ağrıyorsa Hasta Değil Fakir Olabilirsiniz!

Bilindiği üzere, birçok fiziksel rahatsızlık aslında psikolojik kökenli. Uzmanların belirttiğine göre psikolojik faktörlerin, insan sağlığı üzerindeki etkisi oldukça büyük ve bu etki genellikle göz ardı ediliyor. Günümüzde artık modern tıp da bu gerçeği kabul ediyor ve psikolojik durumun fiziksel sağlık üzerindeki etkisini daha fazla önemsiyor. Hatta pek çoğu ilaçtan önce rahatlatıcı aktiviteler tavsiye ediyor.
Psikolog Merve Ulusoy, sürekli bir yeri ağrıyan insanların ağrılarının sebebini açıkladı. Sonuç pek çok kişiyi bir hayli şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Her zaman bir yeri ağrıyan tanıdığın varsa fakirlikten olabilir.”
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın