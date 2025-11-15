Bir Psikolog Açıkladı: Sürekli Bir Yeriniz Ağrıyorsa Hasta Değil Fakir Olabilirsiniz!

Bilindiği üzere, birçok fiziksel rahatsızlık aslında psikolojik kökenli. Uzmanların belirttiğine göre psikolojik faktörlerin, insan sağlığı üzerindeki etkisi oldukça büyük ve bu etki genellikle göz ardı ediliyor. Günümüzde artık modern tıp da bu gerçeği kabul ediyor ve psikolojik durumun fiziksel sağlık üzerindeki etkisini daha fazla önemsiyor. Hatta pek çoğu ilaçtan önce rahatlatıcı aktiviteler tavsiye ediyor.

Psikolog Merve Ulusoy, sürekli bir yeri ağrıyan insanların ağrılarının sebebini açıkladı. Sonuç pek çok kişiyi bir hayli şaşırttı.