"Bireylerde İç Disiplini Sağlıyor": Japonya'da Yaşayan Bir Türk Parka Getirilen Anaokulu Çocuklarını Paylaştı

Japonya, disiplinli yapısıyla tanınan bir ülke. Bu ülkede, yaşamın her alanında kendini gösteriyor. İster iş dünyasında, ister günlük hayatta, isterse de eğitimde olsun, Japonların bu disiplinli yaklaşımı pek çok ülkenin dikkatini çekiyor. Kendine özgü bir düzen ve titizlikle hareket etmeyi seven Japonlar, bu alışkanlıkları çok küçük yaştan itibaren edinmeye başlıyor. Bu da elbette ileriki yaşamlarını da etkiliyor.
Tokyo'da yaşayan bir kadın, çocuğuyla parka gittiğinde gördüğü detayı paylaştı. Anasınıfı öğrencilerinin belirli bir sistemle parka getirilerek yapılan etkinlik beğeni topladı.
"Disiplin korku ve cazayla değil alışkanlık ve örneklerle veriliyor."
