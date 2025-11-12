Sabancı Üniversitesi'nde Okuyan Öğrenciler Kaldıkları İki Kişilik Yurt Odasını Paylaştı

Bir dönem öğrenci olmuş herkes bilir ki, öğrencilik genel olarak perişanlıktır. En temel ihtiyaçlar bile lükse dönüşebilir. Bu, öğrencilik hayatının bir parçası olarak kabul edilir ve genellikle herkesin tecrübe ettiği bir durum olarak bilinir. Fakat ülkenin geleceğini şekillendirecek olan öğrencilerin daha konforlu bir öğrencilik dönemi geçirmesi, bu sayede derslerine ve kariyerlerine daha rahat odaklanmalarının sağlanması önemli.

Sabancı Üniversitesi'nde öğrenim gören iki öğrenci kaldıkları iki kişilik yurt odasını paylaştı. O video sosyal medyada, özellikle öğrenciler arasında viral oldu.