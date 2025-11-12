onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sabancı Üniversitesi'nde Okuyan Öğrenciler Kaldıkları İki Kişilik Yurt Odasını Paylaştı

Sabancı Üniversitesi'nde Okuyan Öğrenciler Kaldıkları İki Kişilik Yurt Odasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.11.2025 - 14:07

İçerik Devam Ediyor

Bir dönem öğrenci olmuş herkes bilir ki, öğrencilik genel olarak perişanlıktır. En temel ihtiyaçlar bile lükse dönüşebilir. Bu, öğrencilik hayatının bir parçası olarak kabul edilir ve genellikle herkesin tecrübe ettiği bir durum olarak bilinir. Fakat ülkenin geleceğini şekillendirecek olan öğrencilerin daha konforlu bir öğrencilik dönemi geçirmesi, bu sayede derslerine ve kariyerlerine daha rahat odaklanmalarının sağlanması önemli. 

Sabancı Üniversitesi'nde öğrenim gören iki öğrenci kaldıkları iki kişilik yurt odasını paylaştı. O video sosyal medyada, özellikle öğrenciler arasında viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın