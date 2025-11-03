Son dönemde her alanda yaşanan fiyat artışları en çok öğrencileri etkiledi. Pek çok öğrenci beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken yine birçoğu öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Elbette gelir eşitsizliği meselesi de bu noktada karşımıza çarpıcı bir detay olarak çıkıyor. Özel üniversitelerin fiyatları da akılalmaz miktarlara ulaştı. Böyle olunca öğrenciler arasındaki fark da giderek açıldı.

İstanbul'da bir özel üniversitenin öğrencilerine aylık ne kadar harcadıkları soruldu. Verdikleri cevaplar ise gündem oldu.