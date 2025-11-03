Son dönemde her alanda yaşanan fiyat artışları en çok öğrencileri etkiledi. Pek çok öğrenci beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken yine birçoğu öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Elbette gelir eşitsizliği meselesi de bu noktada karşımıza çarpıcı bir detay olarak çıkıyor. Özel üniversitelerin fiyatları da akılalmaz miktarlara ulaştı. Böyle olunca öğrenciler arasındaki fark da giderek açıldı.
İstanbul'da bir özel üniversitenin öğrencilerine aylık ne kadar harcadıkları soruldu. Verdikleri cevaplar ise gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2-3 asgari ücret.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın