onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul'da Bir Özel Üniversitenin Öğrencilerine Aylık Ne Kadar Harcadıkları Soruldu

İstanbul'da Bir Özel Üniversitenin Öğrencilerine Aylık Ne Kadar Harcadıkları Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.11.2025 - 09:33

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde her alanda yaşanan fiyat artışları en çok öğrencileri etkiledi. Pek çok öğrenci beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken yine birçoğu öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Elbette gelir eşitsizliği meselesi de bu noktada karşımıza çarpıcı bir detay olarak çıkıyor. Özel üniversitelerin fiyatları da akılalmaz miktarlara ulaştı. Böyle olunca öğrenciler arasındaki fark da giderek açıldı. 

İstanbul'da bir özel üniversitenin öğrencilerine aylık ne kadar harcadıkları soruldu. Verdikleri cevaplar ise gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

2-3 asgari ücret.

2-3 asgari ücret.

Öğrenciler neredeyse 2-3 asgari ücret harcadıklarını belirtti. Yol, yemek, kira gibi kalemleri düşününce elbette bu fiyatlar pek de uçuk değil. Fakat bunların yanına bir de okul ücretleri eklenince ortaya çıkan miktar biraz düşündürücü olabiliyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın