Londra ve New York'ta Tavla Kulüpleri Kuruluyor: Tavla Neden Trend Oldu?

Yaklaşık 5 bin yıl önce Mezopotamya’da ortaya çıkan tavla, 17. yüzyılda İngiltere’de bugünkü adını alarak geniş kitlelere yayıldı. Oyunun isminin, Saksonca “back” (geri) ve “game” (oyun) sözcüklerinden türediği; oyuncuların sık sık oyundan geri düşmesine gönderme yaptığı düşünülüyor. Günümüzde ise tavla, büyük şehirlerde artan yalnızlığa karşı sosyal bir buluşma alanı olarak yeniden keşfediliyor.

Bu dönüşümün öncülerinden biri olan oyuncu, komedyen ve müzisyen Ben Bailey Smith, tavlayı uzun süre çevrim içi oynadıktan sonra keyfinin kaçtığını anlatıyor. Eski arkadaşlarını yeniden bir araya getirmek amacıyla evinde küçük bir turnuva düzenleyen Smith, beklenmedik ilgiyi görünce etkinlikleri pub’lara taşımaya karar verdiklerini söylüyor. DJ’li ve müzikli format ise müzik süpervizörü Jeremy Newton’un katkılarıyla ortaya çıkmış.