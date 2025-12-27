onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Londra ve New York'ta Tavla Kulüpleri Kuruluyor: Tavla Neden Trend Oldu?

Londra ve New York'ta Tavla Kulüpleri Kuruluyor: Tavla Neden Trend Oldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.12.2025 - 17:26

The Times’ın haberine göre tavlanın yeniden yükselişi yalnızca Londra ile sınırlı kalmadı. New York’ta kadınlara yönelik “Gals Who Gammon” ile NYC Tavla Kulübü, kentin gözde buluşma noktaları arasına girdi. Ünlü isimlerin özel tasarım tavla setleriyle görülmesi oyuna ilgiyi artırırken, Birleşik Krallık Tavla Federasyonu’nun üye sayısı 2016’daki 250 seviyesinden bugün 800’ü aşmış durumda.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kökeni Mezopotamya'da olan tavla batıda kitlesini genişletiyor.

Kökeni Mezopotamya'da olan tavla batıda kitlesini genişletiyor.

Yaklaşık 5 bin yıl önce Mezopotamya’da ortaya çıkan tavla, 17. yüzyılda İngiltere’de bugünkü adını alarak geniş kitlelere yayıldı. Oyunun isminin, Saksonca “back” (geri) ve “game” (oyun) sözcüklerinden türediği; oyuncuların sık sık oyundan geri düşmesine gönderme yaptığı düşünülüyor. Günümüzde ise tavla, büyük şehirlerde artan yalnızlığa karşı sosyal bir buluşma alanı olarak yeniden keşfediliyor.

Bu dönüşümün öncülerinden biri olan oyuncu, komedyen ve müzisyen Ben Bailey Smith, tavlayı uzun süre çevrim içi oynadıktan sonra keyfinin kaçtığını anlatıyor. Eski arkadaşlarını yeniden bir araya getirmek amacıyla evinde küçük bir turnuva düzenleyen Smith, beklenmedik ilgiyi görünce etkinlikleri pub’lara taşımaya karar verdiklerini söylüyor. DJ’li ve müzikli format ise müzik süpervizörü Jeremy Newton’un katkılarıyla ortaya çıkmış.

Mekanlarda tavla turnuvaları yapılıyor.

Mekanlarda tavla turnuvaları yapılıyor.

Etkinliğe katılanlar, tavla gecelerini sıradan pub buluşmalarından ayıran temel özelliğin yoğun etkileşim olduğuna dikkat çekiyor. Telefonların neredeyse hiç ortada olmadığı bu akşamlarda, katılımcılar bir yandan kıyasıya rekabet ederken bir yandan da sohbeti sürdürüyor. Rekabeti diri tutan “gammon” puanları Excel tablolarıyla takip edilirken, elenen oyuncuların bile masadan kopmadan oyuna dahil kalması dikkat çekiyor.

Katılımcılardan 29 yaşındaki kamu çalışanı Hassan Damdele, tavla gecelerini “hafta içi için ideal bir sosyalleşme modeli” olarak tanımlıyor. Finali kazanan Diana Lacey ise çocukluğundan bu yana oynadığı tavlanın kendisine ilk kez maddi bir kazanç sağladığını dile getiriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın