Londra ve New York'ta Tavla Kulüpleri Kuruluyor: Tavla Neden Trend Oldu?
The Times’ın haberine göre tavlanın yeniden yükselişi yalnızca Londra ile sınırlı kalmadı. New York’ta kadınlara yönelik “Gals Who Gammon” ile NYC Tavla Kulübü, kentin gözde buluşma noktaları arasına girdi. Ünlü isimlerin özel tasarım tavla setleriyle görülmesi oyuna ilgiyi artırırken, Birleşik Krallık Tavla Federasyonu’nun üye sayısı 2016’daki 250 seviyesinden bugün 800’ü aşmış durumda.
Kökeni Mezopotamya'da olan tavla batıda kitlesini genişletiyor.
Mekanlarda tavla turnuvaları yapılıyor.
