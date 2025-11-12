onedio
İtalya'da Üniversite Okuyan Bir Öğrenci Kampüste Bir Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
12.11.2025 - 09:16

Günümüzde gençler, kendilerini geliştirebilecekleri ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilecekleri eğitim fırsatlarını yurt dışında arıyorlar. Özel okulların astronomik ücretleri, birçok aileyi ve öğrenciyi zor durumda bıraktı. Üstelik, yurt dışında eğitim olanakları, sundukları burslarla birlikte daha ulaşılabilir hale geldi. Bu durumda önce yurt dışında iş imkanlarını değerlendiren gençleri şimdi üniversite hayatına bile yurt dışında başlıyor. 

İtalya'da üniversite okuyan bir Türk, kampüste bir gününü paylaştı. Üniversite'yi beğenenler kadar bizim üniversitelerimizden kötü bulanlar da oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Yurt dışında eğitim mantıklı mı?

Eğer ülkemizde iyi bir üniversitede eğitim görme imkanınız yoksa yurt dışında eğitim pek çok açıdan avantajlı. Farklı bir kültürle iç içe olma, yeni bir dili en iyi şekilde öğrenme, global bir bakış açısı kazanma ve kişisel gelişim fırsatları, tüm iş yaşamında fayda sağlayabilecek bir durum. Ayrıca, bu çoğunlukla işverenler tarafından da önemsenir. Her ne kadar maliyetli ve zorlu bir süreç gibi görünse de, doğru burs imkanları ve uygun okullar araştırıldığında büyük bir fırsat bulunabilir.

