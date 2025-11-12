İtalya'da Üniversite Okuyan Bir Öğrenci Kampüste Bir Gününü Paylaştı

Günümüzde gençler, kendilerini geliştirebilecekleri ve potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilecekleri eğitim fırsatlarını yurt dışında arıyorlar. Özel okulların astronomik ücretleri, birçok aileyi ve öğrenciyi zor durumda bıraktı. Üstelik, yurt dışında eğitim olanakları, sundukları burslarla birlikte daha ulaşılabilir hale geldi. Bu durumda önce yurt dışında iş imkanlarını değerlendiren gençleri şimdi üniversite hayatına bile yurt dışında başlıyor.

İtalya'da üniversite okuyan bir Türk, kampüste bir gününü paylaştı. Üniversite'yi beğenenler kadar bizim üniversitelerimizden kötü bulanlar da oldu.