Acı Eşiğine Göre Hangi Ülkenin Mutfağı Ruhuna Daha Yakın?

Acıyla aran kötü değil ama onu hayatının merkezine de koymuyorsun. Lezzet dengesi senin için çok önemli ve İtalyan mutfağı bu anlamda ruhunu en iyi yansıtan mutfaklardan biri! Ne çok sade ne de çok iddialı. Hafif baharatlar, dengeli soslar, tatların birbirine karıştığı ama aşırılığa kaçılmayan tabaklar tam sana göre. Sen tat konusunda kontrollü, uyumlu ve zevkine düşkün bir ruhsun.