Acı Eşiğine Göre Hangi Ülkenin Mutfağı Ruhuna Daha Yakın?

İrem Coşkun
27.12.2025 - 17:31

Acı sevmek gerçekten karakter meselesi. Bazıları acısız yemek yiyemezken bazıları acılı yemeğin yanına bile yaklaşmaz! Peki senin damak tadın hangisine daha uygun? Haydi bu testle acı eşiğini ölçelim ve hangi ülkenin mutfağı sana hitap ediyor öğrenelim. 👇

1. Akşam yemeği için bir restorana gittin, ilk vereceğin sipariş hangisi olur?

2. Hamburger menüsü sipariş ederken yanında hangisi mutlaka olmalı?

3. Türk mutfağından hangi lezzet senin vazgeçilmezin?

4. “Acı” kelimesi sana ilk olarak ne hissettiriyor?

5. Aşağıdaki yemeklerden hangisi seni çağırıyor?

6. Yemek seçerken seni en çok hangi detaya odaklanırsın?

7. Dünya mutfağından, henüz denemediğin ama çok merak ettiğin o lezzet hangisi?

8. Diyelim ki bir şekilde acı bir yemek yedin, ilk tepkin ne olur?

Japon Mutfağı!

Sen yemeklerde sadelik seviyor ve dengeli tatlar arıyorsun. Acının varlığı seni rahatsız etmiyor ama acı miktarında kontrol sende olsun istiyorsun. Japon mutfağının hafif yapısı tam olarak senin damak düzenine uyuyor. Ağır baharatlı tatlar yerine hafif lezzetler sana daha çok hitap ediyor. Lezzeti baskılayan değil, destekleyen tatları seviyorsun. Bu yüzden Japon mutfağıyla doğal bir uyumun var.

İtalyan Mutfağı!

Acıyla aran kötü değil ama onu hayatının merkezine de koymuyorsun. Lezzet dengesi senin için çok önemli ve İtalyan mutfağı bu anlamda ruhunu en iyi yansıtan mutfaklardan biri! Ne çok sade ne de çok iddialı. Hafif baharatlar, dengeli soslar, tatların birbirine karıştığı ama aşırılığa kaçılmayan tabaklar tam sana göre. Sen tat konusunda kontrollü, uyumlu ve zevkine düşkün bir ruhsun.

Meksika Mutfağı!

Senin acı eşiğin çok yüksek ve acı senin için sadece tat değil, bir yaşam enerjisi gibi! Bol baharatlı yemekler ve acılı soslarla dolu Meksika mutfağının lezzetleri tam da senin damak tadına göre! Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğününde mutlaka acılı tatlar tüketiyorsun. Patates kızartması yerken bile yanında acı sos arıyorsun! Bu yüzden sana en çok hitap eden lezzetler Meksika mutfağında!

Kore mutfağı!

Sen acıdan kaçmayan, hatta acı yoksa yemekten tat alamayan birisin! Kore mutfağının güçlü, keskin ve bazen sınırları zorlayan lezzetleri tam senlik. Gochujang, kimchi, acılı tavuk… Bu lezzetler seni korkutmuyor, tam tersine heyecanlandırıyor! Sana göre doğru dozda acı yemeğin keyfini artırıyor. Hafif ve sade tatlar sana pek hitap etmiyor çünkü sen damak tadını tamamen baharatlar üzerine inşa etmişsin!

İrem Coşkun
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
