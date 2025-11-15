onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Vatandaş Kızılay Tabelası Önünde Fotoğraf Çekilmek İçin Bekleyen Gençlerle Dalga Geçti

Bir Vatandaş Kızılay Tabelası Önünde Fotoğraf Çekilmek İçin Bekleyen Gençlerle Dalga Geçti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2025 - 16:20

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde ülkemizin en ilginç gündemlerinden biri Kızılay tabelası bildiğiniz üzere. Sosyal medyada başlayan bir akımla birlikte Ankaralı gençler, Kızılay tabelası önüne akın etti. Tabelaya asılarak fotoğraf çekilmek isteyen gençler gün boyu tabelanın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Akım günlerdir sürüyor. Hatta farklı illere de yayıldı. 

Bir vatandaş aracıyla Kızılay tabelası önünde sıra bekleyen gençlerin yanından geçti. 'Halk ekmek kuyruğu mu bu?' diyerek gençlere laf atan vatandaş, dakikalardır bekleyen gençleri güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Kazalar da yaşanıyor.

Kazalar da yaşanıyor.

Tabelaya asılarak fotoğraf çekildiklerinden tabela defalarca söküldü. Hatta tabelanın çalındığı da oldu. Yetkililer tarafından kısa sürede yenilenen tabelanın başına gelmeyen kalmadı anlayacağınız. Gençlerden de tatsız kazalar yaşayanlar oldu. Bir genç tabelaya asıldığı sırada eli kayınca kendisini yerde buldu. Kafasını kaldırıma vuran genç kazayı ucuz atlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın