Bir Vatandaş Kızılay Tabelası Önünde Fotoğraf Çekilmek İçin Bekleyen Gençlerle Dalga Geçti

Son dönemde ülkemizin en ilginç gündemlerinden biri Kızılay tabelası bildiğiniz üzere. Sosyal medyada başlayan bir akımla birlikte Ankaralı gençler, Kızılay tabelası önüne akın etti. Tabelaya asılarak fotoğraf çekilmek isteyen gençler gün boyu tabelanın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Akım günlerdir sürüyor. Hatta farklı illere de yayıldı.

Bir vatandaş aracıyla Kızılay tabelası önünde sıra bekleyen gençlerin yanından geçti. 'Halk ekmek kuyruğu mu bu?' diyerek gençlere laf atan vatandaş, dakikalardır bekleyen gençleri güldürdü.