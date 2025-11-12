onedio
Kızılay Tabelasının Önündeki Yoğunluk Bitmiyor: Bir Genç Fotoğraf Çekilirken Düşüp Kafasını Çarptı

Kızılay Tabelasının Önündeki Yoğunluk Bitmiyor: Bir Genç Fotoğraf Çekilirken Düşüp Kafasını Çarptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.11.2025 - 12:13 Son Güncelleme: 12.11.2025 - 12:59

Sosyal medyada her dönem sıradan olay herhangi bir şey bir anda akıma dönüşüyor bildiğiniz üzere. Bazen bir çikolata, bazen bir şarkı tüm sosyal medyayı sarabiliyor. Pek çok kişi de sorgulamadan bu akımlara dahil olabiliyor. Son dönemin popüler akımı da Ankara'daki Kızılay tabelası. Günlerdir Kızılay tabelası ile fotoğraf çekilmek isteyen gençler tabelanın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Akım bir noktada son bulur diye düşünülürken, kalabalık her geçen gün artmaya devam ediyor. Üstelik fotoğraf çekilmek isteyen gençlerin sırayı oldukça saygılı bir biçimde oluşturmuş olması ve herkesin birbirini büyük bir saygıyla bekliyor olması da dikkat çekiyor.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tabelaya asılıp poz veriyorlar.

Tabelaya asılıp poz veriyorlar.

Bu akıma dahil olmak isteyen gençler, tabelaya asılıyor ve poz veriyorlar. Bu sebeple tabela bir kere söküldü ve yerine yenisi takıldı. Fakat gençler yeni tabela ile de fotoğraf çekilmeye devam ediyor. 

Gençlerden biri tabelaya asıldığı sırada eli kaydı ve kendini yerde buldu. Kafasını yere vuran gencin o anları kamerasına anbean yansıdı.

Onu da buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
