Kızılay Tabelasının Önündeki Yoğunluk Bitmiyor: Bir Genç Fotoğraf Çekilirken Düşüp Kafasını Çarptı

Sosyal medyada her dönem sıradan olay herhangi bir şey bir anda akıma dönüşüyor bildiğiniz üzere. Bazen bir çikolata, bazen bir şarkı tüm sosyal medyayı sarabiliyor. Pek çok kişi de sorgulamadan bu akımlara dahil olabiliyor. Son dönemin popüler akımı da Ankara'daki Kızılay tabelası. Günlerdir Kızılay tabelası ile fotoğraf çekilmek isteyen gençler tabelanın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Akım bir noktada son bulur diye düşünülürken, kalabalık her geçen gün artmaya devam ediyor. Üstelik fotoğraf çekilmek isteyen gençlerin sırayı oldukça saygılı bir biçimde oluşturmuş olması ve herkesin birbirini büyük bir saygıyla bekliyor olması da dikkat çekiyor.
Tabelaya asılıp poz veriyorlar.
