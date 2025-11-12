Kızılay Tabelasının Önündeki Yoğunluk Bitmiyor: Bir Genç Fotoğraf Çekilirken Düşüp Kafasını Çarptı

Bu akıma dahil olmak isteyen gençler, tabelaya asılıyor ve poz veriyorlar. Bu sebeple tabela bir kere söküldü ve yerine yenisi takıldı. Fakat gençler yeni tabela ile de fotoğraf çekilmeye devam ediyor.

Gençlerden biri tabelaya asıldığı sırada eli kaydı ve kendini yerde buldu. Kafasını yere vuran gencin o anları kamerasına anbean yansıdı.