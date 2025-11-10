onedio
Ülkemizi Ziyaret Eden Bir Turist Yaşadığı Meşhur Türk Hamamı Deneyimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
10.11.2025 - 09:08

Türk hamamı, tüm dünyada oldukça meşhur bildiğiniz üzere. Bu özgün mekan, tarih boyunca birçok medeniyet tarafından da kullanılmış. Geleneksel Türk hamamı, sağlık ve temizlik anlayışımızın yanı sıra sosyal yaşamımızın da ayrılmaz bir parçasıydı. Bugün hala pek çok kişi hamam kültürünü devam ettiriyor. Haliyle turistlerin de ilgisini çekiyor.  

Ülkemizi ziyaret eden bir turist hamama gitmeyi ihmal etmedi Yaşadığı deneyimi paylaşan turistin o anları izleyenleri güldürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Hem bedensel hem ruhsal arınma

Türk hamamının bu denli popüler olmasının nedenlerinden biri, sunduğu rahatlama ve yenilenme hissidir. Bu hamamlar, misafirlerine hem bedensel hem de ruhsal bir arınma sağlıyor. Hamam deneyimi, masajla da birleşince ortaya terapi gibi bir uygulama çıkıyor. Peki siz hamam sevenlerden misiniz?

