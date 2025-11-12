Filmlerdeki İkonik Yemeklerin Fiyatlarını Karşılaştıran Mert Genco Issız Adam'daki Meşhur Kokoreçi Buldu

Dizi ve filmlerde yenen ikonik yemeklerin satıldığı restoranları bulup tadım yapan Mert Genco'nun videolarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi Recep İvedik'ten Gibi'ye kadar pek çok dizideki yiyeceği denedi ve fiyat karşılaştırması yaptı. Restoranları ve kafeleri bulmak için ciddi bir çaba gösteren Genco'nun videolarında ortaya çıkan fiyat farkı da bir hayli düşündürüyor.

Mert Genco şimdi de Issız Adam filmindeki meşhur kokoreçi buldu. Fiyat farkı ise yine şaşırttı.