onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Filmlerdeki İkonik Yemeklerin Fiyatlarını Karşılaştıran Mert Genco Issız Adam'daki Meşhur Kokoreçi Buldu

Filmlerdeki İkonik Yemeklerin Fiyatlarını Karşılaştıran Mert Genco Issız Adam'daki Meşhur Kokoreçi Buldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.11.2025 - 10:47

İçerik Devam Ediyor

Dizi ve filmlerde yenen ikonik yemeklerin satıldığı restoranları bulup tadım yapan Mert Genco'nun videolarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi Recep İvedik'ten Gibi'ye kadar pek çok dizideki yiyeceği denedi ve fiyat karşılaştırması yaptı. Restoranları ve kafeleri bulmak için ciddi bir çaba gösteren Genco'nun videolarında ortaya çıkan fiyat farkı da bir hayli düşündürüyor. 

Mert Genco şimdi de Issız Adam filmindeki meşhur kokoreçi buldu. Fiyat farkı ise yine şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

17 yılda 5 TL'den 300 TL'ye.

17 yılda 5 TL'den 300 TL'ye.

Mert Genco daha önce Youtuber'ların en ucuz yemekleri yediği restoranlarda da yemek yiyip fiyat karşılaştırması yapmıştı. Ortaya çıkan sonuç her birimizi epey şaşırtmıştı. Kokoreç'in fiyatının da her yıl ortalama %30 arttığı ortaya çıktı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın