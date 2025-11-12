Filmlerdeki İkonik Yemeklerin Fiyatlarını Karşılaştıran Mert Genco Issız Adam'daki Meşhur Kokoreçi Buldu

Dizi ve filmlerde yenen ikonik yemeklerin satıldığı restoranları bulup tadım yapan Mert Genco'nun videolarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisi Recep İvedik'ten Gibi'ye kadar pek çok dizideki yiyeceği denedi ve fiyat karşılaştırması yaptı. Restoranları ve kafeleri bulmak için ciddi bir çaba gösteren Genco'nun videolarında ortaya çıkan fiyat farkı da bir hayli düşündürüyor.
Mert Genco şimdi de Issız Adam filmindeki meşhur kokoreçi buldu. Fiyat farkı ise yine şaşırttı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
17 yılda 5 TL'den 300 TL'ye.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın