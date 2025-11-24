onedio
2 Yıl Önce Öğretmenliği Bırakan Bir Kadın 24 Kasım Öğretmenler Gününde Yaşanan Zorlukları Anlattı

2 Yıl Önce Öğretmenliği Bırakan Bir Kadın 24 Kasım Öğretmenler Gününde Yaşanan Zorlukları Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2025 - 13:46

Öğretmenlik, dünyanın değerli mesleklerinden biri. Bir ülkenin geleceğini belirleyen ve şekillendiren aslında öğretmenlerdir. Bir nesli büyütürken, toplumun gelişmesinde ve ilerlemesinde kilit bir rol oynarlar. Bu nedenle, öğretmenlik sadece bir meslek değil, bir tutku. Ayrıca öğretmenlerin bu tutkuyu kaybetmemeleri için gerekli adımların atılması da büyük önem taşıyor. 

2 sene önce öğretmenliği bırakan bir kadın, öğretmenliği bırakma kararının ardındaki sebepleri sıraladı. Anlattıklarıyla, benzer problemler yaşayanların da sesi oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü

Başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve yaşadıkları tüm zorluklara rağmen, mesleğini aşkla yapan değerli öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.

