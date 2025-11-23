onedio
Genetik Mühendisi Dilara Sarı Uzun ve Kısa Tırnaklardan Aldığı Örneklerdeki Bakteri Miktarını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
23.11.2025 - 10:12

Uzun tırnaklar, birçok kişi için bir tutku. Ancak bu tutku, hijyen sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Bu durum, genellikle dikkate alınmayan bir ayrıntı olsa da, uzun tırnakların bakımı ve temizliği konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Uzun tırnakların dışkı bakterilerinin yüzümüze ulaşmasına sebep olacağı söyleniyor. Peki bu doğru mu?

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, uzun ve kısa tırnaklardan aldığı örnekleri besiyerine ekere sonuçları karşılaştırdı. Çıkan sonuç elbette şaşırtmadı.

Önce örnekler alındı;

Tırnak altında biriken bakteriler, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bu nedenle, uzun tırnak kullananların, hijyen kurallarına dikkat etmesi ve tırnaklarını düzenli olarak temizlemesi gerekiyor. 

Dilara Sarı'nın aldığı örneklerin sonuçları, bununla ilgili görüşleri destekler nitelikteydi. Yaşanan bir aksilik sebebiyle örneklerden birini inceleyemese de sonuç netti.

Buradan izleyebilirsiniz;

👇

👇
