Genetik Mühendisi Dilara Sarı Uzun ve Kısa Tırnaklardan Aldığı Örneklerdeki Bakteri Miktarını Karşılaştırdı

Uzun tırnaklar, birçok kişi için bir tutku. Ancak bu tutku, hijyen sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Bu durum, genellikle dikkate alınmayan bir ayrıntı olsa da, uzun tırnakların bakımı ve temizliği konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Uzun tırnakların dışkı bakterilerinin yüzümüze ulaşmasına sebep olacağı söyleniyor. Peki bu doğru mu?
Genetik Mühendisi Dilara Sarı, uzun ve kısa tırnaklardan aldığı örnekleri besiyerine ekere sonuçları karşılaştırdı. Çıkan sonuç elbette şaşırtmadı.
Önce örnekler alındı;
Tırnak altında biriken bakteriler, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
Buradan izleyebilirsiniz;
👇
Test
