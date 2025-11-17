onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Klozet Kapağını Kapatmadan Sifonu Çekmenin Diş Fırçalarına Etkisini Ölçtü

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Klozet Kapağını Kapatmadan Sifonu Çekmenin Diş Fırçalarına Etkisini Ölçtü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2025 - 08:34

İçerik Devam Ediyor

Klozet kapağının sifon çekilmeden önce kapatılmasının önemini çoğumuz biliyoruz. Bunun bakterilerin yayılmasını engellemek açısından ne kadar önemli olduğu yıllardır anlatılır. Bu basit eylem, tuvalet kullanımı sırasında oluşabilecek mikroorganizmaların kontrol altına alınmasında büyük bir rol oynuyor. Peki durum gerçekten bu kadar ciddi mi? Fırçaların klozetten uzak olması bu durumu değiştirir mi?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara bir deney yaptı ve klozet kapağını kapatmadan sifonu çekmenin etkilerini gösterdi. Sonuç elbette pek şaşırtıcı olmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ya klozeti ya diş fırçalarınızı kapatın!

Ya klozeti ya diş fırçalarınızı kapatın!

Tuvaletin çeşitli yerlerine yerleştirdiği diş fırçalarından aldığı örnekleri besilerine yerleştiren Özkara, sonucu takipçileri ile paylaştı. Bu süreçte bir hafta boyunca klozeti kapatmadan sifon çekildi ve örnekler bir haftanın sonunda alındı. Sonuç ise yıllardır konuşulan meseleyi doğruladı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın