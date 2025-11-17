Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Klozet Kapağını Kapatmadan Sifonu Çekmenin Diş Fırçalarına Etkisini Ölçtü

Klozet kapağının sifon çekilmeden önce kapatılmasının önemini çoğumuz biliyoruz. Bunun bakterilerin yayılmasını engellemek açısından ne kadar önemli olduğu yıllardır anlatılır. Bu basit eylem, tuvalet kullanımı sırasında oluşabilecek mikroorganizmaların kontrol altına alınmasında büyük bir rol oynuyor. Peki durum gerçekten bu kadar ciddi mi? Fırçaların klozetten uzak olması bu durumu değiştirir mi?

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara bir deney yaptı ve klozet kapağını kapatmadan sifonu çekmenin etkilerini gösterdi. Sonuç elbette pek şaşırtıcı olmadı.