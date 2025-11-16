onedio
Doğru Olabilir mi? Bir Adam Tuvalet Kağıdının Konumuna Göre Zengin-Fakir Analizi Yapılabileceğini İddia Etti

Doğru Olabilir mi? Bir Adam Tuvalet Kağıdının Konumuna Göre Zengin-Fakir Analizi Yapılabileceğini İddia Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2025 - 11:55

Ekonomik koşullarımız, yaşam tarzımızı ve günlük rutinlerimizi büyük ölçüde etkiliyor elbette. Bu durum yalnızca yaşam standartlarımızı, alışveriş tercihlerimizi, hobilerimizi etkiliyor gibi görünse de aslında mikro düzeyde de alışkanlıklarımızı belirliyor. Peki bu durumun tuvalet kağıdı asma şeklimizi bile belirlediğini biliyor muydunuz?

Bir vatandaş, tuvalet kağıdını astığımız yönün ekonomik durumumuz hakkında fikir verebileceğini iddia etti. Elbette o iddia sosyal medyanın diline düştü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tuvalet kağıdı içe mi bakıyor dışa mı?

Tuvalet kağıdı içe mi bakıyor dışa mı?

Bu iddiaya göre tuvalet kağıdını duvara doğru, alttan çekilebilecek şekilde asıyorsanız fakir, dışa doğru asıyorsanız zenginsiniz. Bunun sebebi ise, duvara doğru asılan ve alttan çekilen tuvalet kağıdının zor çekilmesi, bu sayede az koparılarak tasarruf sağlamasıymış. Peki sizce bu doğru olabilir mi? Siz tuvalet kağıdını nasıl asıyorsunuz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Video Editörü
yaskooooo

Zengin olduğumu öğrendim az önce :)

herohe7189

rezalet topnedio magazin editoryal.

Cengiz ÇİFTÇİ

Duvara yapışmasın diye üstten takıyorum. Başka sebebi yok.