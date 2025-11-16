Doğru Olabilir mi? Bir Adam Tuvalet Kağıdının Konumuna Göre Zengin-Fakir Analizi Yapılabileceğini İddia Etti

Ekonomik koşullarımız, yaşam tarzımızı ve günlük rutinlerimizi büyük ölçüde etkiliyor elbette. Bu durum yalnızca yaşam standartlarımızı, alışveriş tercihlerimizi, hobilerimizi etkiliyor gibi görünse de aslında mikro düzeyde de alışkanlıklarımızı belirliyor. Peki bu durumun tuvalet kağıdı asma şeklimizi bile belirlediğini biliyor muydunuz?

Bir vatandaş, tuvalet kağıdını astığımız yönün ekonomik durumumuz hakkında fikir verebileceğini iddia etti. Elbette o iddia sosyal medyanın diline düştü.