Paris'i Gezen Bir Türk Eyfel Kulesi'ne Yapılan Yanlış Boyama İşlemine Dertlenmekten Tatilin Tadını Çıkaramadı

Eyfel Kulesi, dünyanın en çok ziyaret edilen yapılarından biri. Her yıl dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor. Aşk şehri olarak bilinen Paris'in kalbinde yer alan bu görkemli yapı, çeşitli etlinliklere, evlilik tekliflerine ve kutlamalara da sahne oluyor. Kimileri bu eşsiz yapı karşısında büyülense de, umduğunu bulamayanlar ve hayal kırıklığına uğrayanlar da oluyor.

Eyfel Kulesi'ni ziyaret eden bir Türk, kuleye yapılan boyama işlemine kafayı taktı. Her bir noktasını detaylıca inceleyen adamın boyama biçimi için dertlendiği anlar, izleyenleri güldürdü.