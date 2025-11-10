onedio
Paris'i Gezen Bir Türk Eyfel Kulesi'ne Yapılan Yanlış Boyama İşlemine Dertlenmekten Tatilin Tadını Çıkaramadı

Paris'i Gezen Bir Türk Eyfel Kulesi'ne Yapılan Yanlış Boyama İşlemine Dertlenmekten Tatilin Tadını Çıkaramadı

10.11.2025 - 16:03

Eyfel Kulesi, dünyanın en çok ziyaret edilen yapılarından biri. Her yıl dünyanın dört bir yanından turist ağırlıyor. Aşk şehri olarak bilinen Paris'in kalbinde yer alan bu görkemli yapı, çeşitli etlinliklere, evlilik tekliflerine ve kutlamalara da sahne oluyor. Kimileri bu eşsiz yapı karşısında büyülense de, umduğunu bulamayanlar ve hayal kırıklığına uğrayanlar da oluyor. 

Eyfel Kulesi'ni ziyaret eden bir Türk, kuleye yapılan boyama işlemine kafayı taktı. Her bir noktasını detaylıca inceleyen adamın boyama biçimi için dertlendiği anlar, izleyenleri güldürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Böyle ben de boyarım."

Boyaların kat kat sürülmesine ve sürerken hep akıtılmış olmasına kadar her detayı inceleyen adam kendisinin daha iyi boyayabileceğini iddia etti. Kulenin neredeyse her bir parçasını telefonu ile zoom yaparak inceledikten sonra 'Aman bana ne?' dese de, boyayı incelemeye devam etmekten kendini alamadı.

