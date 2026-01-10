Everest’i Bile Geride Bırakacaktı! 30 Milyon Kişinin Yaşaması Planlanan Tokyo Babil Kulesi

Konut bölgeleri, ticari merkezler ve sosyal yaşam alanları farklı katmanlara bölündü. En üst bölümlerde ise uzay geliştirme merkezi olarak tanımlanan özel alanlar yer aldı. İlham kaynağı olarak Babil Kulesi anlatısı öne çıktı; gökyüzüne uzanan şehir fikri doğrudan oradan beslendi.

Tüm planın önündeki en büyük engel maliyet oldu. Hesaplamalara göre 10 milyar ton ağırlığında çelik kolon gerektiren yapı için yaklaşık 23 trilyon sterlin harcama öngörüldü.

İnşa süresi ise 100 ila 150 yıl arasında değişiyordu. Japonya’daki ekonomik kriz sonrasında kurulan Japon Hyper Building Study Group, projeyi uzun süre akademik açıdan ele aldı. Yine de rakamlar, hayalin gerçeğe dönüşmesini imkansız kıldı.