Everest'i Bile Geride Bırakacaktı! 30 Milyon Kişinin Yaşaması Planlanan Tokyo Babil Kulesi

Everest’i Bile Geride Bırakacaktı! 30 Milyon Kişinin Yaşaması Planlanan Tokyo Babil Kulesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.01.2026 - 14:03

Dünyanın en yüksek yapısı denince akla ilk olarak Burj Khalifa geliyor. Yine de Japonya’da yıllar önce gündeme gelen taslak, tüm rekorları anlamsız hale getirecek ölçekteydi. Tokyo Babil Kulesi adı verilen proje, Everest’i aşan yüksekliğiyle dikkat çekti. Kağıt üstünde kalan tasarım, aradan geçen on yıllara rağmen hala konuşuluyor.

Everest'i aşan tasarım Tokyo'nun ortasında yükselecekti

Everest’i aşan tasarım Tokyo’nun ortasında yükselecekti

Tokyo Babil Kulesi için hedeflenen yükseklik 10.000 metreydi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Mount Everest 8.848 metre yüksekliğe sahip. Planlanan yapı, dünyanın zirvesini yaklaşık 1.150 metre geride bırakıyordu. Projenin mimarı Toshio Ojima, akademik çalışmalarını Waseda University bünyesinde sürdüren önemli isimlerden.

Taslaklarda konum olarak Tokyo’daki Yamanote hattı çevresi gösterildi. Konik form tercih edildi. Alt kısımda yaklaşık 110 kilometrelik geniş taban yer alıyor, yükseldikçe daralan siluet gökyüzüne uzanıyordu. Toplam kat sayısı 1.969 olarak planlandı. Amaç yalnızca rekor değildi; şehir ölçeğinde yaşam kurgusu oluşturulmak istendi.

Tokyo Babil Kulesi çizimlerinde yaklaşık 30 milyon insan için alan ayrıldı

Tokyo Babil Kulesi çizimlerinde yaklaşık 30 milyon insan için alan ayrıldı

Konut bölgeleri, ticari merkezler ve sosyal yaşam alanları farklı katmanlara bölündü. En üst bölümlerde ise uzay geliştirme merkezi olarak tanımlanan özel alanlar yer aldı. İlham kaynağı olarak Babil Kulesi anlatısı öne çıktı; gökyüzüne uzanan şehir fikri doğrudan oradan beslendi.

Tüm planın önündeki en büyük engel maliyet oldu. Hesaplamalara göre 10 milyar ton ağırlığında çelik kolon gerektiren yapı için yaklaşık 23 trilyon sterlin harcama öngörüldü. 

İnşa süresi ise 100 ila 150 yıl arasında değişiyordu. Japonya’daki ekonomik kriz sonrasında kurulan Japon Hyper Building Study Group, projeyi uzun süre akademik açıdan ele aldı. Yine de rakamlar, hayalin gerçeğe dönüşmesini imkansız kıldı.

Tokyo Babil Kulesi gündeme geldiğinde güvenlik tartışmaları da beraberinde geldi

Tokyo Babil Kulesi gündeme geldiğinde güvenlik tartışmaları da beraberinde geldi

Tokyo’nun deprem riski yüksek bölgede yer alması, olası felaket senaryolarını artırdı. Böyle devasa yapıda yaşanacak hasarın milyonlarca insanı etkileme ihtimali, projeye mesafeli yaklaşılmasına neden oldu.

Yükseklik aynı zamanda hava sahasını ciddi ölçüde kısıtlıyordu. Uçuş rotalarının kullanılamaz hale gelmesi bekleniyordu. Üst katlarda sıcaklık zaman zaman eksi 55 dereceye kadar düşecekti. 

Yaşam koşulları teknik açıdan mümkün görünmüyordu. Tüm nedenler bir araya gelince Tokyo Babil Kulesi, mimarlık tarihine 'en büyük hayallerden' biri olarak geçti ve çizimlerde kaldı.

