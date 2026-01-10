Everest’i Bile Geride Bırakacaktı! 30 Milyon Kişinin Yaşaması Planlanan Tokyo Babil Kulesi
Dünyanın en yüksek yapısı denince akla ilk olarak Burj Khalifa geliyor. Yine de Japonya’da yıllar önce gündeme gelen taslak, tüm rekorları anlamsız hale getirecek ölçekteydi. Tokyo Babil Kulesi adı verilen proje, Everest’i aşan yüksekliğiyle dikkat çekti. Kağıt üstünde kalan tasarım, aradan geçen on yıllara rağmen hala konuşuluyor.
Everest’i aşan tasarım Tokyo’nun ortasında yükselecekti
Tokyo Babil Kulesi çizimlerinde yaklaşık 30 milyon insan için alan ayrıldı
Tokyo Babil Kulesi gündeme geldiğinde güvenlik tartışmaları da beraberinde geldi
