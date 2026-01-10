Kızılcık Şerbeti’nde Yapay Zekanın Risklerine Vurgu Yapıldı
Kızılcık Şerbeti, dün akşam (9 Ocak Cuma) yeni bölümüyle ekranlardaydı. Eski sezonlardaki performansına göre kan kaybeden dizide gerçek hayata dair örneklere, sosyal medya gündemine rastlayabiliyoruz. Bu haftaki bölümde ise yapay zekanın risklerine vurgu yapıldı. Gelin detaylara geçelim!
Özellikle bu yıl yapay zeka konusunda inanılmaz gelişmelere şahit olduk.
Bade’nin hazırladığı sahte doktor raporuyla yapay zekanın riskleri gözler önüne serildi.
