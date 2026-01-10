onedio
Kızılcık Şerbeti’nde Yapay Zekanın Risklerine Vurgu Yapıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.01.2026 - 14:10

Kızılcık Şerbeti, dün akşam (9 Ocak Cuma) yeni bölümüyle ekranlardaydı. Eski sezonlardaki performansına göre kan kaybeden dizide gerçek hayata dair örneklere, sosyal medya gündemine rastlayabiliyoruz. Bu haftaki bölümde ise yapay zekanın risklerine vurgu yapıldı. Gelin detaylara geçelim!

Özellikle bu yıl yapay zeka konusunda inanılmaz gelişmelere şahit olduk.

Özellikle bu yıl yapay zeka konusunda inanılmaz gelişmelere şahit olduk.

Artık hayatımızın bir parçası olduğu gerçek. Bilgiye hızlı erişim, görsel hazırlama, video editleme ve nice konuda işimizi epey kolaylaştırsa da kimi konulardaki gerçekçiliği nedeniyle bazen ürkütücü bir hal alabiliyor. Kızılcık Şerbeti’nde de işin bu boyutuna değinildi. Bade karakteri yapay zeka ile sahte doktor raporu hazırladı.

Bade’nin hazırladığı sahte doktor raporuyla yapay zekanın riskleri gözler önüne serildi.

Bade’nin hazırladığı sahte doktor raporuyla yapay zekanın riskleri gözler önüne serildi.

Dizide senaryo gereği Ömer karakteri sahte raporun üzerine düşmeyip inanmıştı. Tabii, gerçek hayatta doktor raporunu teyit etmek bir ihtimal olarak akıllara gelse de yapay zekanın ne kadar gelişmiş olduğu da bir gerçek. 

Özellikle ilerleyen dönemlerde yapay zeka konusunda daha da gelişmiş örnekler görecek, belki de gerçeklik algımızı sorgulayacak noktaya geleceğiz.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
