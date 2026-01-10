onedio
Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Hangisi Oldu?

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Hangisi Oldu?

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.01.2026 - 13:58

Ekranların en çok izlenen iki yapımı Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasında muazzam bir rekabet var. İki dizi de kendi günlerinde liderliği kimseye vermiyor fakat bu defa haftalık reytingler için mücadele etmeye başladılar. Geçtiğimiz haftalarda Uzak Şehir'i sollayıp haftanın en yüksek reytingini alan Taşacak Bu Deniz, zirveyi Uzak Şehir'e bırakmıştı. Taşacak Bu Deniz bu hafta ne yaptı? Haftanın en çok izlenen dizisi Uzak Şehir mi yoksa Taşacak Bu Deniz mi oldu?

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki haftalık reyting mücadelesi devam ediyor.

Televizyondaki yılbaşı arasının ardından Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle ekrana geldi. Uzak Şehir'in yeni bölümüyle yayınlandığı 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray-Trabzonspor maçı olduğu için dizi düşüş yaşasa da reytinglerde zirvede yer aldı. Taşacak Bu Deniz ise TOTAL grubu hariç ciddi bir düşüşle ekranlara geri döndü.

Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir'in haftalık en çok izlenme yarışında kazanan belli oldu. Hangi dizi reytinglerde zirvede yer aldı?

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle bu hafta iki kategoride düşüş yaşadı. Uzak Şehir'e çok az farkla yenilen Taşacak Bu Deniz, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir, TOTAL grubunda farkını ortaya koydu ve liderliği elden bırakmadı. 

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in TOTAL grubundaki bu mücadelesinde fark azalırken Taşacak Bu Deniz'in önümüzdeki haftalarda öne geçmesi epey olası görünüyor.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
