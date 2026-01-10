Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in Reyting Rekabetinde Kazanan Hangisi Oldu?

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle bu hafta iki kategoride düşüş yaşadı. Uzak Şehir'e çok az farkla yenilen Taşacak Bu Deniz, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir, TOTAL grubunda farkını ortaya koydu ve liderliği elden bırakmadı.

Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'in TOTAL grubundaki bu mücadelesinde fark azalırken Taşacak Bu Deniz'in önümüzdeki haftalarda öne geçmesi epey olası görünüyor.