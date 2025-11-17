İçerik Üreticisi Mert Genco Oyun Hamuru Testiyle Kulak Kepçemizin Tam Olarak Ne İşe Yaradığını Gösterdi

Son dönemde sosyal medyada kulak kepçesi testi viral oldu bildiğiniz üzere. Kulak kepçesine oyun hamuru yapıştırılıyor, gözler kapatılıyor ve odanın farklı noktalarında sesler çıkararak duyma testi yapılıyor. Gözü ve kulak kepçesi kapalı olan kişi, sesin geldiği yönü tahmin etmeye çalışıyor. Bu test ile kulak kepçesinin tam olarak nasıl bir işlev gördüğü ortaya çıkıyor.

Sosyal medyada trend olan bu testi dizi ve filmlerde yenen yemekleri deneyerek fiyat karşılaştırması yaptığı videolar ile tanınan içerik üreticisi Mert Genco da denedi. Ortaya ise oldukça şaşırtıcı bir video çıktı.