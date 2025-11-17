Ünlü Olmak İçin Her Yolu Deneyen İnsanlar Her Zaman Vardı: Herostratus Sendromu Nedir?

Günümüzde sosyal medya tam zamanlı bir iş haline geldi bildiğiniz üzere. İnsanlar daha fazla takipçi için birbirinden ilginç yollar deneyebiliyor. Kendilerini diğerlerinden ayırmak ve dikkat çekmek için çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Bu stratejiler, bazen beklenmedik ve sıra dışı olabiliyor. Hatta bazen canlarını bile tehlikeye atabiliyorlar. Bunun yanına insanların sinir uçlarına dokunarak takipçi toplamaya çalışanlar da var.

Ünlü olmak için garip atılımlar yapmanın televizyon ya da sosyal medya ile birlikte gelmediğini, tarihte de benzer olaylar yaşandığını biliyor muydunuz? Sosyal medyada tarih ile ilgili içerikler hazırlayan Halil İbrahim Göker Herostratus'u ve Herostratus sendromunu anlattı. Gelin birlikte izleyelim.