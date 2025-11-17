onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ünlü Olmak İçin Her Yolu Deneyen İnsanlar Her Zaman Vardı: Herostratus Sendromu Nedir?

Ünlü Olmak İçin Her Yolu Deneyen İnsanlar Her Zaman Vardı: Herostratus Sendromu Nedir?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.11.2025 - 14:18

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde sosyal medya tam zamanlı bir iş haline geldi bildiğiniz üzere. İnsanlar daha fazla takipçi için birbirinden ilginç yollar deneyebiliyor. Kendilerini diğerlerinden ayırmak ve dikkat çekmek için çeşitli stratejiler geliştiriyorlar. Bu stratejiler, bazen beklenmedik ve sıra dışı olabiliyor. Hatta bazen canlarını bile tehlikeye atabiliyorlar. Bunun yanına insanların sinir uçlarına dokunarak takipçi toplamaya çalışanlar da var. 

Ünlü olmak için garip atılımlar yapmanın televizyon ya da sosyal medya ile birlikte gelmediğini, tarihte de benzer olaylar yaşandığını biliyor muydunuz? Sosyal medyada tarih ile ilgili içerikler hazırlayan Halil İbrahim Göker Herostratus'u ve Herostratus sendromunu anlattı. Gelin birlikte izleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Adını tarihe yazdırmak için Artemis Tapınağı'nı yakmak!

Adını tarihe yazdırmak için Artemis Tapınağı'nı yakmak!

Herostratus, MÖ 356’da, adını bir şekilde tarihe yazdırmak için Efes’teki Artemis Tapınağını yakan kundakçı olarak tanınıyor. Amacı sadece ün kazanmak olan Herostratus'un adının anılması yetkililer tarafından yasaklandı. Fakat yine de kendisi tarihe geçmeyi başardı. Bu olay da günümüzde, tepki oklarını üzerine çekerek konuşulmaya çalışan ünlülerin ve fenomenlerin gerçekleştirdiği eyleme benzetildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın