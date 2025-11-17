onedio
Dilini İkiye Böldüren Kadın İyileşme Sürecinde Yaşadıklarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
17.11.2025 - 09:54

Son dönemlerde, dilin ikiye ayrılması işlemi, yani 'Tounge Split', dünyanın pek çok yerine popüler. Elbette çoğu insan böyle bir uygulamaya cesaret edemiyor. Bu ilginçi uygulama, bazıları tarafından tercih edilirken, birçok kişi içinse tam bir tabu. Gotik bir görünüm kazanmak ve dilin daha esnek olmasını sağlamak amacıyla yapılan bu işlem elbette oldukça zor.

Dilini ikiye böldüren bir kadın, yaşadığı süreci paylaştı. Pek çok kişiye videoyu izlemek bile zor geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMGkil...
Buradan izleyebilirsiniz;

Dil bölme işleminin zararları var mı? Tongue Split işlemi yaptırdıktan sonra dili eski haline getirmek mümkün mü?

Dil bölme işlemi ciddi riskler taşıyor. Kanama, enfeksiyon, sinir hasarı, konuşma sorunları ve tat kaybı gibi kalıcı sonuçlar doğurabiliyor. Bu işlemin percingciler gibi tıp doktoru olmayan kişiler tarafından yapılması pek çok ülkede yasak. Bu işlemin geri dönüşü mümkün, fakat her zaman tam olarak eski haline gelmiyor. İkinci bir operasyon gerektirdiğinden pek çok yeni riski de beraberinde getiriyor.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
