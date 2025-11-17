Dilini İkiye Böldüren Kadın İyileşme Sürecinde Yaşadıklarını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMGkil...
Son dönemlerde, dilin ikiye ayrılması işlemi, yani 'Tounge Split', dünyanın pek çok yerine popüler. Elbette çoğu insan böyle bir uygulamaya cesaret edemiyor. Bu ilginçi uygulama, bazıları tarafından tercih edilirken, birçok kişi içinse tam bir tabu. Gotik bir görünüm kazanmak ve dilin daha esnek olmasını sağlamak amacıyla yapılan bu işlem elbette oldukça zor.
Dilini ikiye böldüren bir kadın, yaşadığı süreci paylaştı. Pek çok kişiye videoyu izlemek bile zor geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dil bölme işleminin zararları var mı? Tongue Split işlemi yaptırdıktan sonra dili eski haline getirmek mümkün mü?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın