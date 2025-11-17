Dilini İkiye Böldüren Kadın İyileşme Sürecinde Yaşadıklarını Paylaştı

Son dönemlerde, dilin ikiye ayrılması işlemi, yani 'Tounge Split', dünyanın pek çok yerine popüler. Elbette çoğu insan böyle bir uygulamaya cesaret edemiyor. Bu ilginçi uygulama, bazıları tarafından tercih edilirken, birçok kişi içinse tam bir tabu. Gotik bir görünüm kazanmak ve dilin daha esnek olmasını sağlamak amacıyla yapılan bu işlem elbette oldukça zor.

Dilini ikiye böldüren bir kadın, yaşadığı süreci paylaştı. Pek çok kişiye videoyu izlemek bile zor geldi.