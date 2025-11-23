onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Grup Sporcu Sosyal Medyada Meşhur Olan Çubukla Köprüden Geçme Videosunu Denedi

Bir Grup Sporcu Sosyal Medyada Meşhur Olan Çubukla Köprüden Geçme Videosunu Denedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.11.2025 - 08:40 Son Güncelleme: 23.11.2025 - 08:41

İçerik Devam Ediyor

Sporla ilgilenenler için yaşamın her alanı, adeta bir meydan okuma haline gelebiliyor. Onlar için en basit aktiviteler bile birer yarışa, birer hedefe dönüşebiliyor. Bu durum, onların hayata bakış açılarını, yaşam tarzlarını ve hedeflerini şekillendiriyor. Özellikle sosyal medya bu durumu daha da tetikliyor. Bir sporcunun başlattığı video koca bir video akımına dönüşebiliyor. 

Sosyal medyada çokça dolaşan bir animasyon videosu, 3 sporcuya ilham oldu. Bir çocuk yardımıyla köprüden geçmeyi deneyen sporcuların videosu beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DRL9l0...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Biraz fizik biraz güç.

Biraz fizik biraz güç.

Videoyu farklı şekillerde deneyen sporcular ilk etapta hayal kırıklığına uğrasa da birkaç denemenin ardından başarılı oldu. Videoları ise o meşhur videodan daha çok beğenildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın