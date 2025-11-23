Bir Grup Sporcu Sosyal Medyada Meşhur Olan Çubukla Köprüden Geçme Videosunu Denedi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DRL9l0...
Sporla ilgilenenler için yaşamın her alanı, adeta bir meydan okuma haline gelebiliyor. Onlar için en basit aktiviteler bile birer yarışa, birer hedefe dönüşebiliyor. Bu durum, onların hayata bakış açılarını, yaşam tarzlarını ve hedeflerini şekillendiriyor. Özellikle sosyal medya bu durumu daha da tetikliyor. Bir sporcunun başlattığı video koca bir video akımına dönüşebiliyor.
Sosyal medyada çokça dolaşan bir animasyon videosu, 3 sporcuya ilham oldu. Bir çocuk yardımıyla köprüden geçmeyi deneyen sporcuların videosu beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Biraz fizik biraz güç.
