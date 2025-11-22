Kızılay Tabelası Olayı Nasıl Başladı? Akımı Başlatan Kullanıcı Yaşananlar Hakkında Konuştu

Bildiğiniz üzere gençler arasında son dönemin popüler akımı Kızılay tabelası. Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çekilmek isteyen gençler, gün boyunca tabelanın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Elbette birbirinden ilginç olaylar da yaşanıyor. Akıma ilginin azalması beklenirken her gün daha da artıyor. Hatta farklı illere de sıçrıyor. İstanbul, İzmir ve Sivas'tan da benzer görüntüler geldi.

Kızılay tabelası akımını başlatan sosyal medya kullanıcısı, akımın geldiği durum hakkında konuştu. “Benim elimde olan bir durum değildi, tabelaları kırmaları falan…' diyen kadın akımı rezil ettiklerini düşündüğünü söyledi.