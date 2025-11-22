onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kızılay Tabelası Olayı Nasıl Başladı? Akımı Başlatan Kullanıcı Yaşananlar Hakkında Konuştu

Kızılay Tabelası Olayı Nasıl Başladı? Akımı Başlatan Kullanıcı Yaşananlar Hakkında Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2025 - 16:36

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere gençler arasında son dönemin popüler akımı Kızılay tabelası. Kızılay tabelasına asılarak fotoğraf çekilmek isteyen gençler, gün boyunca tabelanın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Elbette birbirinden ilginç olaylar da yaşanıyor. Akıma ilginin azalması beklenirken her gün daha da artıyor. Hatta farklı illere de sıçrıyor. İstanbul, İzmir ve Sivas'tan da benzer görüntüler geldi. 

Kızılay tabelası akımını başlatan sosyal medya kullanıcısı, akımın geldiği durum hakkında konuştu. “Benim elimde olan bir durum değildi, tabelaları kırmaları falan…' diyen kadın akımı rezil ettiklerini düşündüğünü söyledi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@nisaracogllu
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Tabelanın başına gelmeyen kalmadı.

Tabelanın başına gelmeyen kalmadı.

Akımın başlamasının ardından ağırlığa dayanamayan tabela 3 kere yenilendi. Düşen tabelanın çalındığı da oldu. Tabelaya tutunmaya çalışırken eli kayıp kafasını kaldırıma vuran da oldu, tabelanın önünde tıraş olan da. Akımın sonunun nereye vuracağı ise henüz kestirilemiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın