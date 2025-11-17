Akımın Sonu Gelmiyor: Kızılay Tabelası Önünde Yaşanan Birbirinden Garip Anlar

Ülkemizde son dönemde en çok konuşulan konulardan biri Kızılay Tabelası akımı. Bir sosyal medya paylaşımı ile başlayan olay, günlerdir süren bir akıma dönüştü. İnsanlar bu akıma katılmak için dakikalarca sıra beklemekten asla çekinmiyor. Tabelaya asılarak poz veren gençler o görüntüleri 'En Ankara fotoğrafım' notuyla paylaşıyor. Bugüne kadar sayısız paylaşım yapıldı.

Hal böyle olunca ilginç olaylar ve durumlar da yaşandı. Tabelanın çalınmasından önünde tıraş olunmasına kadar birbirinden garip olaylar, en az akımın kendisi kadar şaşkına çevirdi.