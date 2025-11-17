Akımın Sonu Gelmiyor: Kızılay Tabelası Önünde Yaşanan Birbirinden Garip Anlar
Ülkemizde son dönemde en çok konuşulan konulardan biri Kızılay Tabelası akımı. Bir sosyal medya paylaşımı ile başlayan olay, günlerdir süren bir akıma dönüştü. İnsanlar bu akıma katılmak için dakikalarca sıra beklemekten asla çekinmiyor. Tabelaya asılarak poz veren gençler o görüntüleri 'En Ankara fotoğrafım' notuyla paylaşıyor. Bugüne kadar sayısız paylaşım yapıldı.
Hal böyle olunca ilginç olaylar ve durumlar da yaşandı. Tabelanın çalınmasından önünde tıraş olunmasına kadar birbirinden garip olaylar, en az akımın kendisi kadar şaşkına çevirdi.
Tabela 3 kez yenilendi.
Bir kişi düşen tabelayı alıp evine götürdü.
Bir genç, "Yemişim fotoğrafınızı ben tıraş olacağım, çıkın" diyerek tabelanın altında tıraş oldu.
İki kişi Kızılay tabelasına kendileri asılmak yerine, astıkları balıkla poz verdi.
Yaşanan el ilginç olaylardan biri de, tabelanın önünce bir vatandaş bıçaklanmış vaziyette yerde yatarken Mehter Takımı kostümlü kişilerin tabelada fotoğraf çekilmeye devam ettikleri anlardı.
Bir vatandaş arabasıyla giderken tabelanın önünde sıra bekleyenlerle dalga geçti.
Bir genç, tabelaya asıldığı sırada elleri kayınca kendisini yerde buldu. Kafasını kaldırıma vuran genç durumu ucuz atlattı.
Bakalım akımın sonu nereye varacak;
