Aylak Adam: Bir Teğet Geçişin Fısıltısı
Yusuf Atılgan'ın kaleminden dökülen Aylak Adam, 1959'un o gri İstanbul'unda, bir adamın –ya da bir gölgenin– sonsuz dolaşımını anlatır. Atılgan, Manisa'nın tozlu yollarında doğmuş bir adamdır; 1921'de, Yunan işgali sonrası Hacırahmanlı köyüne sığınmış bir ailenin oğlu. O köy, belki de C.'nin içindeki o boşluğun tohumu: Toprakla barışık olmayan, ama toprağın kokusunu unutamayan bir yalnızlık.
Atılgan, öğretmenlik yıllarında Camus'yü okurken, Yabancı romanının o kayıtsız adamını kendi damarlarında hissetmiş olmalı.
Roman, dört mevsimle bölünmüş bir yıl: Kışın soğuk yalnızlığı, ilkbaharın umutlu takipçiliği, yazın tutkulu kavuşmaları, sonbaharın hüzünlü vedaları.
Atılgan'ın hayatı da teğet geçmiş: 1989'da 68'inde ölmüş; arkasında dört kitap bırakmış.
