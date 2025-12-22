Aylak Adam: Bir Teğet Geçişin Fısıltısı

Ama Aylak Adam, Camus'nün soğuk varoluşçuluğundan farklı; burada isyan değil, bir teğet geçiş var. C., hayatı değil, hayatın kenarını sıyırır geçer – bir fısıltı gibi, dokunmadan, ama iz bırakarak. Bu inceleme, bugüne dek yazılanların aksine, C.'yi bir 'modernist kahraman' ya da 'toplumsal eleştiri figürü' olarak değil, bir insan olarak ele alacak: Kırılgan, arayan ve nihayetinde affeden bir ruh olarak.

C., isimsizliğiyle başlar her şeye. 'C.' – bir harf, bir nokta, bir boşluk. 28 yaşında, babasının mirasıyla beslenen bir bedeni var; ama ruhu aç. İstanbul'un sokakları onun tapınağı: Beyoğlu'nun nemli kaldırımları, Galata'nın rüzgârlı köşeleri, Boğaz'ın sisli kıyıları. Günlerini kitaplarla, sigarayla, içkiyle doldurur; ama bunlar dolgu değil, yara bandı. Atılgan, burada bir itirafı saklar: Kendi hayatından. Yazar, 1950'lerde İstanbul'a yerleşirken, o da aylaklık etmiş; öğretmenlikten kaçmış, çiftçilikten vazgeçmiş. Aylak Adam, Atılgan'ın otobiyografik bir meditasyonu gibi – ama yargılamadan. C.'nin aylaklığı, tembellik değil; bir direniş. Toplumun 'çalış, evlen, çoğal' makinesine karşı, sessiz bir grev. Düşünün: Bugün, sosyal medyanın sonsuz akışında kaybolan bizler, C.'yi anlarız. O, scroll yapmaz; yürür. Her adım, bir soru: 'Neden?' Ama cevap aramaz; soruyu sever.