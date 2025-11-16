İnsanlar Fotoğraf Çekilmeye Devam Etti! Kızılay Tabelasının Önünde Bir Kişi Bıçaklandı

Ankara'da Kızılay tabelası ile fotoğraf çekilmek bir sosyal medya akımı haline gelmişti bildiğiniz üzere. Tabelanın önünde günün her saatinde metrelerce kuyruk oluşuyor, insanlar fotoğraf çektirmek için dakikalarca bekliyordu. Bu esnada tatsız kazalar da yaşandı. Bir kişi tabelaya asılırken düşüp kafasını yere vurmuş, fakat ciddi bir sorun yaşamamıştı.
Tabelanın önünde bir kişinin bıçaklandığı öğrenildi. Bir genç tarafından kaydedilen o anlarda, diğer insanların tabela ile fotoğraf çekilmeye devam ettiği görüldü.
Buradan izleyebilirsiniz;
Tabela 3 kez yenilendi.
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
