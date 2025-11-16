İnsanlar Fotoğraf Çekilmeye Devam Etti! Kızılay Tabelasının Önünde Bir Kişi Bıçaklandı

Ankara'da Kızılay tabelası ile fotoğraf çekilmek bir sosyal medya akımı haline gelmişti bildiğiniz üzere. Tabelanın önünde günün her saatinde metrelerce kuyruk oluşuyor, insanlar fotoğraf çektirmek için dakikalarca bekliyordu. Bu esnada tatsız kazalar da yaşandı. Bir kişi tabelaya asılırken düşüp kafasını yere vurmuş, fakat ciddi bir sorun yaşamamıştı.

Tabelanın önünde bir kişinin bıçaklandığı öğrenildi. Bir genç tarafından kaydedilen o anlarda, diğer insanların tabela ile fotoğraf çekilmeye devam ettiği görüldü.