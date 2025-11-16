onedio
İnsanlar Fotoğraf Çekilmeye Devam Etti! Kızılay Tabelasının Önünde Bir Kişi Bıçaklandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2025 - 13:50

Ankara'da Kızılay tabelası ile fotoğraf çekilmek bir sosyal medya akımı haline gelmişti bildiğiniz üzere. Tabelanın önünde günün her saatinde metrelerce kuyruk oluşuyor, insanlar fotoğraf çektirmek için dakikalarca bekliyordu. Bu esnada tatsız kazalar da yaşandı. Bir kişi tabelaya asılırken düşüp kafasını yere vurmuş, fakat ciddi bir sorun yaşamamıştı. 

Tabelanın önünde bir kişinin bıçaklandığı öğrenildi. Bir genç tarafından kaydedilen o anlarda, diğer insanların tabela ile fotoğraf çekilmeye devam ettiği görüldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tabela 3 kez yenilendi.

Gençlerin kollarıyla asılarak fotoğraf çekildiği tabela defalarca yerinden söküldü. Sökülen tabela ise kayıplara karıştı. Yetkililer tarafından yenilenen tabelaya ilgili hala çok yoğun ve akımın sonu gelmek bilmiyor. Olayın nerelere varacağı merak konusu olurken, durumun buralara kadar gelmesi mesele üzerine düşündürdü.

