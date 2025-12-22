Bu Ayın En Çok Konuşulan Hit Parçaları
Son zamanlarda sosyal medyada viral olan ve bizim de sıkça duyduğumuz şarkılara göz atmak ister misiniz? Bu ayın en çok konuşulan parçaları olmasını nedenini, bu şarkıları dinledikçe çok daha iyi anlayacaksınız. Güncel müzik trendlerini yakalamak için harika bir liste.
1. Taylor Swift - The Fate of Ophelia
2. Sabrina Carpenter – Espresso
3. Huntr/x – Golden
4. Tate McRae - Just Keep Watching
5. sombr - back to friends
6. Lady Gaga - LoveDrug (Off
7. Billie Eilish - Wildflower
8. Lady Gaga - Abracadabra
9. Olivia Dean - Man I Need
10. ROSÉ & Bruno Mars - APT.
