onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bu Ayın En Çok Konuşulan Hit Parçaları

etiket Bu Ayın En Çok Konuşulan Hit Parçaları

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
22.12.2025 - 16:31

Son zamanlarda sosyal medyada viral olan ve bizim de sıkça duyduğumuz şarkılara göz atmak ister misiniz? Bu ayın en çok konuşulan parçaları olmasını nedenini, bu şarkıları dinledikçe çok daha iyi anlayacaksınız. Güncel müzik trendlerini yakalamak için harika bir liste.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Taylor Swift - The Fate of Ophelia

2. Sabrina Carpenter – Espresso

3. Huntr/x – Golden

4. Tate McRae - Just Keep Watching

5. sombr - back to friends

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Lady Gaga - LoveDrug (Off

7. Billie Eilish - Wildflower

8. Lady Gaga - Abracadabra

9. Olivia Dean - Man I Need

10. ROSÉ & Bruno Mars - APT.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın