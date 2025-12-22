Gündüz Başka, Gece Başka! Kuru Ciltler İçin Bakım Rutini Nasıl Olmalı?

Sabahları cildini temizlemen gerekiyor ama sert temizleyicilerle olmaz. Kuru cildini eğer sabahları sert bir temizleyici ile temizlersen cildin bunu kaldıramayabilir. Köpüren, yüksek pH'lı ürünler cildine iyi gelmez.

Sabah ihtiyacın olan nazik bir temizleyici.

Sabahları cildini temizlerken ihtiyacın olan tek şey gece ciltte biriken sebum ve teri temizleyecek bir ürün. Bunun için pH'ı düşük bir temizleyici tercih edebilirsin. Bu sayede cildine kullanacağın diğer ürünler daha iyi emilecektir.

Nemlendirici tonik, cilt bakım rutinine eklemen gerekenlerden.

Kuru cilt çok hızlı şekilde su kaybediyor. Bu yüzden temizlik yaptıktan sonra nemlendirici bir tonik kullanmalısın. Burada kullanmaman gerekenler asitli tonikler. Bunlar senin kuru cildin için uygun değil. Nemlendirici tonikler, cildini yumuşatarak diğer bakım ürünlerine hazır hale getirir.

Antioksidan serum, cildinin savunucusu!

Kuru cildini çevresel etkilere karşı savunan için antioksidan serum kullanabilirsin. Cildi destekleyen serum kuru ciltler için uygun. Antioksidan serum ile cildinin gün boyu nem tutma kapasitesi artıyor.

Cilt için gündüz nemlendiricisi kullanmalısın.

Kuru cildini gündüz nemlendirirken çok ağır bir nemlendirici kullanmamalısın. Ama çok da hafif bir nemlendirici olmamalı. Cildine uygun bir nemlendirici kullanarak cildinin kurumasını gün boyu engelleyebilirsin.

Güneş kremsiz olmaz!

Kuru cildin için güneş kremi sadece güneşten korumaz. Bunun yanında cildine bir dış koruma sağlar. Nemlendirici etkisi olan güneş kremi kullanırsan cildinin su kaybının önüne de geçmiş olursun.