Gündüz Başka, Gece Başka! Kuru Ciltler İçin Bakım Rutini Nasıl Olmalı?

Gece temizliği bakımın en önemli adımı. Gece bakımında cildini temizlerken iki aşamalı bir temizlik yapmalısın. Yağ bazlı bir temizleyici ile cildini temizledikten sonra hafif bir jel ya da krem temizleyiciyle cildinde iyi bir temizlik yapabilirsin. Gece bakımı için bu başlangıç bir hazırlık olacak.
Sırada tonik var elbette.
Kuru ciltler için geceleri çok güçlü asitler kullanılmaması gerekiyor. Bu yüzden hafif içeriği olan asitleri kullanabilirsin. Bu tarz düşük asitli ürünler cildine iyi gelirken cildinde bir hassasiyete neden olmuyor.
Tabii bunları dikkatli kullanmalısın.
Asitli içerikleri kullanırken dikkat etmekte fayda var. Haftada 1 ya da 2 kez kullanman yeterli olur. Bu tonik sayesinde cilt yüzeyin pürüzsüz hale geliyor. Diğer bakım ürünleri de daha etkili oluyor.
Nem serumları gece bakımının olmazsa olmazı diyebiliriz.
Kuru ciltlerin en çok ihtiyacı nem. O yüzden bu adım çok önemli. Hyaluronik asit, B5 vitamini ya da bunun gibi içeriğe sahip serumlar cildini tamir etmeye yardımcı oluyor. Cildine doğru serumu uyguladığında sabahları cildin çok daha iyi görünüyor.
Gece kremi ile cildini onarabilirsin.
Gece kremleri, gündüz kremlerine göre çok daha yoğun oluyor. O yüzden gece böyle yoğun bir krem kullanman gerekiyor. Cildi güçlendirecek kremler gece boyu kaybedilen suyu tutmaya yardımcı oluyor. Böyle bir krem kullandığında sabahları cildinin çok daha yumuşak ve esnek olduğunu hissediyorsun.
Yüz yağlarını deneyebilirsin.
Kuru cilt için yüz yağları çok faydalı. Yağlar cildine doğal bir savunma sağlıyor. Cildini tıkamadan beslediği için gece bakım rutinine eklemen gerekenlerden. Gece kreminin içine 2-3 damla ekleyerek yağları kullanabilirsin.
Gece maskesi, nemi cilde hapsediyor.
Yoğun yapılı bir gece maskesi kullanarak cildindeki nemin sabaha kadar hapsedilmesini sağlayabilirsin. Böyle bir maskeyi haftada 2 kere uygulamak yeterli olacaktır.
