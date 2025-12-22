onedio
Gündüz Başka, Gece Başka! Kuru Ciltler İçin Bakım Rutini Nasıl Olmalı?

Meryem Hazal Çamurcu
22.12.2025 - 16:31

Gündüz cilt bakım rutini ile gece cilt bakım rutini aynı olmaz. Gündüz cildin daha çok korumaya ihtiyaç duyar, gece ise tamire. Doğru bir bakım rutini yapmadığında cildin istediğin gibi olmaz. Cildine nasıl bakım yapman gerektiğini bilmiyorsan anlattık!

Sabahları cildi temizlemeden olmaz.

Sabahları cildini temizlemen gerekiyor ama sert temizleyicilerle olmaz. Kuru cildini eğer sabahları sert bir temizleyici ile temizlersen cildin bunu kaldıramayabilir. Köpüren, yüksek pH'lı ürünler cildine iyi gelmez.

Sabah ihtiyacın olan nazik bir temizleyici.

Sabahları cildini temizlerken ihtiyacın olan tek şey gece ciltte biriken sebum ve teri temizleyecek bir ürün. Bunun için pH'ı düşük bir temizleyici tercih edebilirsin. Bu sayede cildine kullanacağın diğer ürünler daha iyi emilecektir.

Nemlendirici tonik, cilt bakım rutinine eklemen gerekenlerden.

Kuru cilt çok hızlı şekilde su kaybediyor. Bu yüzden temizlik yaptıktan sonra nemlendirici bir tonik kullanmalısın. Burada kullanmaman gerekenler asitli tonikler. Bunlar senin kuru cildin için uygun değil. Nemlendirici tonikler, cildini yumuşatarak diğer bakım ürünlerine hazır hale getirir. 

Antioksidan serum, cildinin savunucusu!

Kuru cildini çevresel etkilere karşı savunan için antioksidan serum kullanabilirsin. Cildi destekleyen serum kuru ciltler için uygun. Antioksidan serum ile cildinin gün boyu nem tutma kapasitesi artıyor.

Cilt için gündüz nemlendiricisi kullanmalısın.

Kuru cildini gündüz nemlendirirken çok ağır bir nemlendirici kullanmamalısın. Ama çok da hafif bir nemlendirici olmamalı. Cildine uygun bir nemlendirici kullanarak cildinin kurumasını gün boyu engelleyebilirsin.

Güneş kremsiz olmaz!

Kuru cildin için güneş kremi sadece güneşten korumaz. Bunun yanında cildine bir dış koruma sağlar. Nemlendirici etkisi olan güneş kremi kullanırsan cildinin su kaybının önüne de geçmiş olursun.

Sırada gece bakımı var!

Gece temizliği bakımın en önemli adımı. Gece bakımında cildini temizlerken iki aşamalı bir temizlik yapmalısın. Yağ bazlı bir temizleyici ile cildini temizledikten sonra hafif bir jel ya da krem temizleyiciyle cildinde iyi bir temizlik yapabilirsin. Gece bakımı için bu başlangıç bir hazırlık olacak.

Sırada tonik var elbette.

Kuru ciltler için geceleri çok güçlü asitler kullanılmaması gerekiyor. Bu yüzden hafif içeriği olan asitleri kullanabilirsin. Bu tarz düşük asitli ürünler cildine iyi gelirken cildinde bir hassasiyete neden olmuyor.

Tabii bunları dikkatli kullanmalısın.

Asitli içerikleri kullanırken dikkat etmekte fayda var. Haftada 1 ya da 2 kez kullanman yeterli olur. Bu tonik sayesinde cilt yüzeyin pürüzsüz hale geliyor. Diğer bakım ürünleri de daha etkili oluyor. 

Nem serumları gece bakımının olmazsa olmazı diyebiliriz.

Kuru ciltlerin en çok ihtiyacı nem. O yüzden bu adım çok önemli. Hyaluronik asit, B5 vitamini ya da bunun gibi içeriğe sahip serumlar cildini tamir etmeye yardımcı oluyor. Cildine doğru serumu uyguladığında sabahları cildin çok daha iyi görünüyor. 

Gece kremi ile cildini onarabilirsin.

Gece kremleri, gündüz kremlerine göre çok daha yoğun oluyor. O yüzden gece böyle yoğun bir krem kullanman gerekiyor. Cildi güçlendirecek kremler gece boyu kaybedilen suyu tutmaya yardımcı oluyor. Böyle bir krem kullandığında sabahları cildinin çok daha yumuşak ve esnek olduğunu hissediyorsun.

Yüz yağlarını deneyebilirsin.

Kuru cilt için yüz yağları çok faydalı. Yağlar cildine doğal bir savunma sağlıyor. Cildini tıkamadan beslediği için gece bakım rutinine eklemen gerekenlerden. Gece kreminin içine 2-3 damla ekleyerek yağları kullanabilirsin.

Gece maskesi, nemi cilde hapsediyor.

Yoğun yapılı bir gece maskesi kullanarak cildindeki nemin sabaha kadar hapsedilmesini sağlayabilirsin. Böyle bir maskeyi haftada 2 kere uygulamak yeterli olacaktır.

İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
