Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi Alman Hükümetinden Aldığı Tüm Yardımları Tek Tek Sıraladı

Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi Alman Hükümetinden Aldığı Tüm Yardımları Tek Tek Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.11.2025 - 09:03

Almanya'nın, vatandaşlarının yaşam kalitesini artırmak için çeşitli destekler sağladığı biliniyor. Bu desteklerin pek çok farklı alanda verilmesi, ülkenin vatandaşlarına verdiği değeri ve refahı için gösterdiği çabayı ortaya koyuyor. Bu durum, Almanya'nın sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da güçlü bir ülke olmasını sağlıyor. 

Almanya'dan gelen bir gurbetçi, çocukları ve kendisi için devletin verdiği tüm destekleri sıraladı. Her birini kanıtlayabileceğini söyleyen kadın, Almanya'da bu tarz desteklerden faydalanıp Almanya'yı kötü anlatan gurbetçilere de tepki gösterdi.

Hangisi doğru?

Sokak röportajlarında gurbetçiler ikiye bölünmüş durumda bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz günlerde bir gurbetçi 1700 euro maaş aldığını 900 euro kira ödediğini, Almanya'da geçinmenin zor olduğunu anlatmıştı. Kanal Dünya isimli kanalın mikrofonuna konuşan kadın ise, Almanya'nın pek çok konuda destek sağladığını, orada geçinmenin zor olduğunu söyleyenlerin yalan söylediğini belirtti.

