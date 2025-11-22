Sokak Röportajında Konuşan Bir Gurbetçi Vatandaşların Sinirini Bozdu: "Gelip Geçinsinler de Göreyim"

Yaz döneminde ülkenin gündemini Türkiye'ye tatile gelen gurbetçiler oluşturuyordu bildiğiniz üzere. Ülkemize gelirken yaptıkları hazırlıkları, giderken paylaştıkları veda videoları ayrı gündem olurken, sokak röportajında söyledikleri ise genel olarak tartışma konusu olmuşlardı. Almanya ve Türkiye'yi kıyaslayan gurbetçiler bu konuda genel olarak ikiye bölünmüş durumdaydı.
Yine bir gurbetçinin sokak röportajında söyledikleri gündem oldu. Halkın Gündemi adlı kanalın röportajında 1700 euro kazanıp 900 euro kira ödediğini söyleyen gurbetçiye çevresindekilerden tepki geldi.
"Zamanında gitmişler"
