Sokak Röportajında Konuşan Bir Gurbetçi Vatandaşların Sinirini Bozdu: "Gelip Geçinsinler de Göreyim"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2025 - 21:22 Son Güncelleme: 22.11.2025 - 21:35

Yaz döneminde ülkenin gündemini Türkiye'ye tatile gelen gurbetçiler oluşturuyordu bildiğiniz üzere. Ülkemize gelirken yaptıkları hazırlıkları, giderken paylaştıkları veda videoları ayrı gündem olurken, sokak röportajında söyledikleri ise genel olarak tartışma konusu olmuşlardı. Almanya ve Türkiye'yi kıyaslayan gurbetçiler bu konuda genel olarak ikiye bölünmüş durumdaydı.

Yine bir gurbetçinin sokak röportajında söyledikleri gündem oldu. Halkın Gündemi adlı kanalın röportajında 1700 euro kazanıp 900 euro kira ödediğini söyleyen gurbetçiye çevresindekilerden tepki geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Zamanında gitmişler"

Almanya'da geçinmenin zor olduğunu anlatan gurbetçiye bir vatandaş 'Neden orada küçük düşüyorsunuz, buraya gelin' dedi. Ailesinin zamanında gittiğini söyleyen gurbetçi, Almanya'da geçinmenin daha kolay olduğunu söyleyenler için 'Gelsin geçinsinler göreyim' dedi.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
