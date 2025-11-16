İş Görüşmesinden Çıkan Genç Bir Kadın İşverenlerden Duyduklarına İsyan Etti

Gençler uzun zamandır büyük bir işsizlik problemi ile karşı karşıya. Bu durum, gençlerin hayatlarının en verimli dönemlerinde potansiyellerini tam anlamıyla kullanmalarını engelliyor haliyle. İşsizlik, gençlerin sosyal ve ekonomik yaşamlarını olumsuz etkileyerek, gelecek planlamalarını zorlaştırıyor ve kendilerine olan güvenlerini sarsıyor. Bu durumda genel olarak gençler suçlu ilan ediliyor ve iş beğenmedikleri için işsiz oldukları söyleniyor.

İş görüşmesinden çıkan bir kadın, son dönemde yaptığı iş görüşmelerin de duyduklarına isyan etti. Kadına, aynı süreçlerden geçen pek çık kişi hak verdi.