İş Görüşmesinden Çıkan Genç Bir Kadın İşverenlerden Duyduklarına İsyan Etti

İş Görüşmesinden Çıkan Genç Bir Kadın İşverenlerden Duyduklarına İsyan Etti

16.11.2025 - 12:29

Gençler uzun zamandır büyük bir işsizlik problemi ile karşı karşıya. Bu durum, gençlerin hayatlarının en verimli dönemlerinde potansiyellerini tam anlamıyla kullanmalarını engelliyor haliyle. İşsizlik, gençlerin sosyal ve ekonomik yaşamlarını olumsuz etkileyerek, gelecek planlamalarını zorlaştırıyor ve kendilerine olan güvenlerini sarsıyor. Bu durumda genel olarak gençler suçlu ilan ediliyor ve iş beğenmedikleri için işsiz oldukları söyleniyor. 

İş görüşmesinden çıkan bir kadın, son dönemde yaptığı iş görüşmelerin de duyduklarına isyan etti. Kadına, aynı süreçlerden geçen pek çık kişi hak verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Sonra 'Gençler iş beğenmiyor' diyorlar.”

"Sonra 'Gençler iş beğenmiyor' diyorlar.”

İşverenlerden kiminin yol, yemek gibi masraflarını karşılamadığını kiminin ise asgari ücret teklif ettiğini, onu da tam olarak veremeyeceklerini söylediklerini anlatan kadın 'Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?' dedi. Gençlere 'İş beğenmiyorsunuz' diyenlere de tepki gösteren kadın, pek çok gencin sesi oldu.

