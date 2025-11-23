Mısır'ı Gezen Bir Türk Turistleri Dolandırmaya Çalışan Esnafa Karşı Uyardı

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/19...
Son zamanlarda özellikle sosyal medyada sizin de dikkatinizi çekmiştir; seyahat severlerin yeni gözdesi Mısır. Mısır'ın gizemli ve büyüleyici atmosferi, tarihi ve, antik uygarlıkların izleri her dönem dikkat çeken bir ülke olmasını sağlıyordu. Fakat son günlerde, özellikle ülkemizden Mısır'a seyahatlerde büyük bir artış var. Durum böyle olunca Mısır seyahatini deneyimlemiş kişilerden de pek çok tavsiye geliyor.
Mısır'ı gezen bir Türk, ülkedeki dolandırıcı esnafa karşı uyarıda bulundu. Anlattıkları, Mısır seyahati planlayanlara fikir verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"10 dakika benimle yürüdü"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın