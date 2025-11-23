onedio
Mısır'ı Gezen Bir Türk Turistleri Dolandırmaya Çalışan Esnafa Karşı Uyardı

Pelin Yelda Göktepe
23.11.2025 - 12:16

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada sizin de dikkatinizi çekmiştir; seyahat severlerin yeni gözdesi Mısır. Mısır'ın gizemli ve büyüleyici atmosferi, tarihi ve, antik uygarlıkların izleri her dönem dikkat çeken bir ülke olmasını sağlıyordu. Fakat son günlerde, özellikle ülkemizden Mısır'a seyahatlerde büyük bir artış var. Durum böyle olunca Mısır seyahatini deneyimlemiş kişilerden de pek çok tavsiye geliyor. 

Mısır'ı gezen bir Türk, ülkedeki dolandırıcı esnafa karşı uyarıda bulundu. Anlattıkları, Mısır seyahati planlayanlara fikir verdi.

"10 dakika benimle yürüdü"

"10 dakika benimle yürüdü"

Kendisine bir şey satmaya çalışan şahsın, dakikalarca onunla yürüdüğünü anlatan adam tuvalete girerken bile istenen paradan taksi meselesine kadar pek çok soruna değindi. Aslında anlattıkları pek çok kişi tarafından diğer turistik bölgelerde yaşanan sorunlardan farklı bulunmadı.

