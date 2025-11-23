Mısır'ı Gezen Bir Türk Turistleri Dolandırmaya Çalışan Esnafa Karşı Uyardı

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada sizin de dikkatinizi çekmiştir; seyahat severlerin yeni gözdesi Mısır. Mısır'ın gizemli ve büyüleyici atmosferi, tarihi ve, antik uygarlıkların izleri her dönem dikkat çeken bir ülke olmasını sağlıyordu. Fakat son günlerde, özellikle ülkemizden Mısır'a seyahatlerde büyük bir artış var. Durum böyle olunca Mısır seyahatini deneyimlemiş kişilerden de pek çok tavsiye geliyor.

Mısır'ı gezen bir Türk, ülkedeki dolandırıcı esnafa karşı uyarıda bulundu. Anlattıkları, Mısır seyahati planlayanlara fikir verdi.