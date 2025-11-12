Fotoğraf Sevdası Yine Başa Bela Oldu: İtalya'da Bir Kadın Fotoğraf Çekmek İsterken Suya Düştü

Fotoğraf çekmek, günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sosyal medyanın etkisiyle, gün içinde yaşadığımız her anı, her duyguyu, her deneyimi fotoğraflarla kaydediyoruz. Eskiden fotoğraflar sadece anılarımızın kalıcı hale gelmesini sağlar ve bize geçmişi hatırlatırdı. Şimdi ise yaşadığımızın kanıtı gibi bir hal aldı. Sosyal medyada en iyi fotoğrafa sahip olmak isteyenler birbirinden ilginç hallere girebiliyor.
Bir kadın, İtalya'da fotoğraf çekilmek isterken suya düştü. Çevredekilerin yardımıyla kısa sürede kurtarılan kadın ucuz atlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Durum ülkemizde de farklı değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın