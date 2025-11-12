onedio
Fotoğraf Sevdası Yine Başa Bela Oldu: İtalya'da Bir Kadın Fotoğraf Çekmek İsterken Suya Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.11.2025 - 15:58

Fotoğraf çekmek, günümüzde hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sosyal medyanın etkisiyle, gün içinde yaşadığımız her anı, her duyguyu, her deneyimi fotoğraflarla kaydediyoruz. Eskiden fotoğraflar sadece anılarımızın kalıcı hale gelmesini sağlar ve bize geçmişi hatırlatırdı. Şimdi ise yaşadığımızın kanıtı gibi bir hal aldı. Sosyal medyada en iyi fotoğrafa sahip olmak isteyenler birbirinden ilginç hallere girebiliyor.

Bir kadın, İtalya'da fotoğraf çekilmek isterken suya düştü. Çevredekilerin yardımıyla kısa sürede kurtarılan kadın ucuz atlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Durum ülkemizde de farklı değil.

Ülkemizde de son dönemde Kızılay tabelası ile fotoğraf çekilme akımı var bildiğiniz üzere. Gençler tabelanın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor ve tabelaya asılarak fotoğraf çekiliyor. Tabii kazalar da kaçınılmaz oluyor. Önce tabela söküldü, yetkililer tarafından hemen yenilendi. Geçtiğimiz günlerde de bir genç fotoğraf çekilmek isterken eli kayınca kafasını kaldırıma vurdu. Akımın sonunun nereye varacağı ise merak konusu.

