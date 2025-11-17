Bir İçerik Üreticisi, Hong Kong’daki Meşhur Canavar Binaları Yakından Görüntüledi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DOtDA2...
Hong Kong'un meşhur Canavar Binalar'ını mutlaka biliyorsunuzdur. 1960’larda Hong Kong’daki hızlı nüfus artışına çözüm olarak yapılan bu binalar şimdi hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda. İnsanın bakarken bile ruhunun daralmasına sebep olan bu binalara gün içinde sayısız insan fotoğraf çekmek için gidiyor. Bu yüzden bu binalar artık Hong Kong'un simgesi haline gelmiş durumda.
Asya ile ilgili videolar çeken bir içerik üreticisi, bu binaları yakından görüntüledi. Görüntüler, binadaki yaşam hakkında daha net fikir verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu binalarda yaşam devam ediyor mu?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
BUNDAN 8 TANE OLSA BAYBURT KADAR NÜFUS OLUR