Bir İçerik Üreticisi, Hong Kong’daki Meşhur Canavar Binaları Yakından Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
17.11.2025 - 11:46

Hong Kong'un meşhur Canavar Binalar'ını mutlaka biliyorsunuzdur. 1960’larda Hong Kong’daki hızlı nüfus artışına çözüm olarak yapılan bu binalar şimdi hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda. İnsanın bakarken bile ruhunun daralmasına sebep olan bu binalara gün içinde sayısız insan fotoğraf çekmek için gidiyor. Bu yüzden bu binalar artık Hong Kong'un simgesi haline gelmiş durumda. 

Asya ile ilgili videolar çeken bir içerik üreticisi, bu binaları yakından görüntüledi. Görüntüler, binadaki yaşam hakkında daha net fikir verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DOtDA2...
Buradan izleyebilirsiniz;

Bu binalarda yaşam devam ediyor mu?

Zamanında uygun fiyatlı konut sağlamak amacıyla inşa edilen bu binalar hala aynı ihtiyacı karşılıyor. 2000'in üzerinde daire bulunan binalarda 10 bine yakın insan yaşamını sürdürüyor. Peki siz burada yaşayabilir miydiniz?

omer ulas

BUNDAN 8 TANE OLSA BAYBURT KADAR NÜFUS OLUR