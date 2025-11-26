Çorum'da İnşaat İşçilerine Tekrar 20 Yaşında Olsalardı Neyi Farklı Yapmak İsteyecekleri Soruldu

Hayatı edinilen tecrübelerle baştan yaşamak pek çok kişinin zaman zaman üzerine düşündüğü bir hayaldir. Kimi hayatını kökten değiştirmek isterken kimine minik bir değişiklik yeterli olabilir. Aynı hayatı baştan yaşamanın bir lütuf değil ceza olduğunu düşünenler de var tabii. Fakat yine de herkesin mutlaka geriye dönüp değiştirmek istediği bir şey vardır.