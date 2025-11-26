Çorum'da İnşaat İşçilerine Tekrar 20 Yaşında Olsalardı Neyi Farklı Yapmak İsteyecekleri Soruldu

Daha önce köylerde ya da huzurevlerinde yaşayan ileri yaşlarındaki insanlara tekrar 20 yaşında olsalar neyi farklı yapmak isteyecekleri sorulmuştu. 'Okurdum', 'Önce kendimi düşünürdüm', 'Dünyayı gezerdim' gibi cevaplar pek çok gence de yaşadıkları hayat üzerine düşünme fırsatı vermişti.
Aynı soru Çorum'da inşaat işçilerine soruldu. Bazılarının verdiği cevaplar düşündürürken bazıları ise oldukça güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Müteahhit olmak isterdim, Fenerbahçe'yi tutmazdım, Evlenmezdim."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın