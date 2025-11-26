onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çorum'da İnşaat İşçilerine Tekrar 20 Yaşında Olsalardı Neyi Farklı Yapmak İsteyecekleri Soruldu

Çorum'da İnşaat İşçilerine Tekrar 20 Yaşında Olsalardı Neyi Farklı Yapmak İsteyecekleri Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.11.2025 - 08:38

İçerik Devam Ediyor

Daha önce köylerde ya da huzurevlerinde yaşayan ileri yaşlarındaki insanlara tekrar 20 yaşında olsalar neyi farklı yapmak isteyecekleri sorulmuştu. 'Okurdum', 'Önce kendimi düşünürdüm', 'Dünyayı gezerdim' gibi cevaplar pek çok gence de yaşadıkları hayat üzerine düşünme fırsatı vermişti.

Aynı soru Çorum'da inşaat işçilerine soruldu. Bazılarının verdiği cevaplar düşündürürken bazıları ise oldukça güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Müteahhit olmak isterdim, Fenerbahçe'yi tutmazdım, Evlenmezdim."

"Müteahhit olmak isterdim, Fenerbahçe'yi tutmazdım, Evlenmezdim."

Hayatı edinilen tecrübelerle baştan yaşamak pek çok kişinin zaman zaman üzerine düşündüğü bir hayaldir. Kimi hayatını kökten değiştirmek isterken kimine minik bir değişiklik yeterli olabilir. Aynı hayatı baştan yaşamanın bir lütuf değil ceza olduğunu düşünenler de var tabii. Fakat yine de herkesin mutlaka geriye dönüp değiştirmek istediği bir şey vardır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın