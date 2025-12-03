Başarılı Sporcumuz Mete Gazoz'un "Motisvasyon" ile İlgili Sözleri Gündem Oldu: "Ben Disiplini Kullanıyorum"

Ülkemizin spor alanındaki en parlak yıldızlarından biri olan Mete Gazoz, yeteneği ve azmi ile biliniyor. Kendisi, okçuluk dalında gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettiriyor ve Türkiye'nin gururu olmayı başarıyor. Gazoz'un okçulukta başarılı olmak için aldığı dersler ve yaptığı çalışmalar bir dönem gündem olmuştu bildiğiniz üzere.
Mete Gazoz'a katıldığı bir programda başarısının sırrının azim mi motivasyon mu hırs mı olduğu soruldu. Genç sporcunun verdiği cevap ise gündem oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Motivasyon bence hiçbir işe yaramayan bir sözcük. "
