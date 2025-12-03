onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Başarılı Sporcumuz Mete Gazoz'un "Motisvasyon" ile İlgili Sözleri Gündem Oldu: "Ben Disiplini Kullanıyorum"

Başarılı Sporcumuz Mete Gazoz'un "Motisvasyon" ile İlgili Sözleri Gündem Oldu: "Ben Disiplini Kullanıyorum"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.12.2025 - 13:05

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin spor alanındaki en parlak yıldızlarından biri olan Mete Gazoz, yeteneği ve azmi ile biliniyor. Kendisi, okçuluk dalında gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettiriyor ve Türkiye'nin gururu olmayı başarıyor. Gazoz'un okçulukta başarılı olmak için aldığı dersler ve yaptığı çalışmalar bir dönem gündem olmuştu bildiğiniz üzere. 

Mete Gazoz'a katıldığı bir programda başarısının sırrının azim mi motivasyon mu hırs mı olduğu soruldu. Genç sporcunun verdiği cevap ise gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Motivasyon bence hiçbir işe yaramayan bir sözcük. "

"Motivasyon bence hiçbir işe yaramayan bir sözcük. "

Son dönemde özellikle sosyal medyada 'motivasyon' sözcüğünü sık sık duyuyoruz. Her konuda motive olmanın yolları aranıyor, pek çok alanda motivasyon konuşmacıları insanlara içlerindeki gücü hatırlatıyor. Fakat başarılı sporcu Mete Gazoz'a göre motivasyonun bir anlamı yok. Motivasyonu 'hiçbir işe yaramayan bir sözcük' olarak tanımlayan Gazoz 'Ben hedeflerime ve hayallerime ulaşabilmek için disiplini kullanıyorum.' diyerek başarısının sırrını açıkladı.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın