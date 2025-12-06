İlber Ortaylı’dan “Ayasofya Ziyarete Kapatılsın” Önerisi

İlber Ortaylı, CNN Türk'te Hakan Çelik'in yayınına konuk oldu. Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulunan Ortaylı'dan 'ziyarete kapatılması önerisi' geldi. Ortaylı, 'Ben olsam kapatırım şimdiden. Ayasofya'yı ziyarete kapatırım. Çok sınırlı ibadet çok sınırlı ziyaret. Yılda en fazla 20 bin kişiye izin verilmeli.Aksi halde yapıyı kurulamazsın. Alt sistemin planları, restorasyon şeyleri yok. Varsa açıklasınlar, geri alırım sözümü' dedi.