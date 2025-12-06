onedio
İlber Ortaylı’dan “Ayasofya Ziyarete Kapatılsın” Önerisi

Dilara Şimşek
06.12.2025 - 13:12

Ayasofya’ya geçen günlerde kamyonların girdiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuş ve ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yapmıştı. Ayasofya’nın her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi tarihçi ve uzmanlar tarafından tartışılırken İlber Ortaylı’dan dikkat çeken sözler geldi. CNN Türk yayınına konuk olan İlber Ortaylı “Ben olsam Ayasofya’yı kapatırım” dedi. 

İlber Ortaylı, CNN Türk'te Hakan Çelik'in yayınına konuk oldu. Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulunan Ortaylı'dan 'ziyarete kapatılması önerisi' geldi. Ortaylı, 'Ben olsam kapatırım şimdiden. Ayasofya'yı ziyarete kapatırım. Çok sınırlı ibadet çok sınırlı ziyaret. Yılda en fazla 20 bin kişiye izin verilmeli.Aksi halde yapıyı kurulamazsın. Alt sistemin planları, restorasyon şeyleri yok. Varsa açıklasınlar, geri alırım sözümü' dedi.

İlber Ortaylı'nın Ayasofya'ya dair sözleri şöyle oldu:

