İlber Ortaylı’dan “Ayasofya Ziyarete Kapatılsın” Önerisi
Ayasofya’ya geçen günlerde kamyonların girdiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuş ve ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yapmıştı. Ayasofya’nın her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi tarihçi ve uzmanlar tarafından tartışılırken İlber Ortaylı’dan dikkat çeken sözler geldi. CNN Türk yayınına konuk olan İlber Ortaylı “Ben olsam Ayasofya’yı kapatırım” dedi.
İlber Ortaylı'dan Ayasofya açıklaması: "Ben olsam ziyarete kapatırdım."
