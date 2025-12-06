onedio
İki Ülke Vizesiz Seyahat İçin Anlaştı: Artık Vize İstemeyecekler

Dilara Şimşek
06.12.2025 - 12:33

Suudi Arabistan ve Rusya vizesiz seyahat konusunda anlaştı. İki ülke arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi. Bu anlaşmayla iki ülke vatandaşları vizesiz seyahat edebilecek. Vizesiz seyahat süresi ise 90 gün olarak açıklandı.

İki ülke arasında vizesiz seyahat dönemi.

Suudi Arabistan ve Rusya arasında vizesiz seyahat dönemi başladı. Suudi Arabistan, bir anlaşma yaparak Rusya ile karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzaladığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Suudi Arabistan Krallığı ile Rusya arasındaki mükemmel ilişkiler çerçevesinde, iki dost ülke vatandaşlarının karşılıklı vize muafiyetini içeren bir anlaşma imzalandı” denildi.

İki ülke vatandaşlarına 90 gün vizesiz oturum imkanı verildi.

Suudi Arabistan tarafından yapılanda açıklamada, 'Anlaşma, iki ülke arasındaki gelişmiş ortaklığın derinliğini yansıtmakta, insani iletişime daha geniş kapılar açmakta ve turizm, ekonomi ve kültür alanlarındaki değişim fırsatlarını desteklemektedir' ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan ve Rusya vatandaşları 90 gün vizesiz seyahat edebilecek. Anlaşma, çalışma, eğitim, ikamet veya hac amacıyla ülkeye gelenleri kapsamıyor. Bu amaçla gelen vatandaşların özel vize alınması gerekiyor.

