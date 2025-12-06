İki Ülke Vizesiz Seyahat İçin Anlaştı: Artık Vize İstemeyecekler

Suudi Arabistan tarafından yapılanda açıklamada, 'Anlaşma, iki ülke arasındaki gelişmiş ortaklığın derinliğini yansıtmakta, insani iletişime daha geniş kapılar açmakta ve turizm, ekonomi ve kültür alanlarındaki değişim fırsatlarını desteklemektedir' ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan ve Rusya vatandaşları 90 gün vizesiz seyahat edebilecek. Anlaşma, çalışma, eğitim, ikamet veya hac amacıyla ülkeye gelenleri kapsamıyor. Bu amaçla gelen vatandaşların özel vize alınması gerekiyor.