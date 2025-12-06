İki Ülke Vizesiz Seyahat İçin Anlaştı: Artık Vize İstemeyecekler
Suudi Arabistan ve Rusya vizesiz seyahat konusunda anlaştı. İki ülke arasında imzalanan vize muafiyeti anlaşması yürürlüğe girdi. Bu anlaşmayla iki ülke vatandaşları vizesiz seyahat edebilecek. Vizesiz seyahat süresi ise 90 gün olarak açıklandı.
İki ülke arasında vizesiz seyahat dönemi.
İki ülke vatandaşlarına 90 gün vizesiz oturum imkanı verildi.
