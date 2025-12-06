onedio
article/comments
article/share
Psikologlar Mutlu İlişkinin Tek Sırrını Açıkladı! 40 Yıllık Araştırma

06.12.2025 - 12:20

Yıllardır çiftlere daha fazla romantizm, daha çok tutku ya da daha sık sürpriz öneriliyor. Ancak uzmanlara göre ilişkileri asıl güçlendiren şey bunların hiçbiri değil. Ünlü aile terapistleri John ve Julie Gottman, 40 yılı aşkın araştırmaların sonucunda sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkilerin temelini oluşturan tek bir faktör belirledi.

İlişkiyi güçlendiren tek davranış "karşılıklı etki".

Gottman’ların araştırmaları, çiftlerin birbirini duyması ve davranışlarını buna göre esnetmesi halinde ilişki bağlarının yıllar içinde daha sağlamlaştığını ortaya koydu. Psikologların tanımladığı 'karşılıklı etki', partnerin ihtiyaçlarının ve hassasiyetlerinin ciddiye alınmasını ifade ediyor.

ABD’de yapılan araştırmalarda 320 çift uzun yıllar boyunca takip edildi. Sonuçlara göre her iki partner de 'sözüm bu ilişkide etkili' hissini taşıdığında duygusal güven güçleniyor, tartışmalar çözülebilir hale geliyor. 

Öte yandan 'Ben değişmem' yaklaşımının baskın olduğu ilişkilerde huzursuzluk artıyor ve bağlar zamanla zayıflıyor. Çalışma, ilişkinin adil ve sevgi dolu görülmesini sağlayan temel dinamiğin bu olduğunu gösteriyor.

Uzmanlara göre bu özellik, ilişkinin balayı döneminde değil, stresin yüksek olduğu tartışma anlarında belirginleşiyor.

Yani partnerlerin birbirini gerçekten duyduğu asıl anlar, gerginliğin yükseldiği zamanlar. Tartışma sırasında ses tonunu yumuşatmak, bir planı partnerin rahat edeceği şekilde değiştirmek ya da hassas olduğu konulara daha dikkatli yaklaşmak karşılıklı etkinin en belirgin örnekleri arasında yer alıyor.

Örneğin partneriniz konuşurken telefonu kenara bırakmak, yolculuk planlarında onun güvenli hissettiği rotayı tercih etmek ya da ailesiyle yapılacak bir planı önemseyip esneklik göstermek...

Uzmanlar, küçük adımların sevgiyle tekrarlanmasının uzun vadeli ilişkilerin temelini oluşturduğunu belirtiyor.

Gottman’lara göre karşılıklı etki, bilinçli çabayla güçlendirilebilen bir beceri.

Uzmanlar, çiftlerin haftada en az bir kez partneri için küçük ama anlamlı uyumlar yapmasını öneriyor. Düşük riskli jestler, yüksek gerilimli tartışmalarda empatiyi ve adaleti korumayı kolaylaştırıyor. 

Partnerlerin sesinin, ihtiyaçlarının ve duygularının aynı ilişkide değer bulduğu yerde güçlü, uzun soluklu bir bağ oluşuyor.

