Psikologlar Mutlu İlişkinin Tek Sırrını Açıkladı! 40 Yıllık Araştırma

Gottman’ların araştırmaları, çiftlerin birbirini duyması ve davranışlarını buna göre esnetmesi halinde ilişki bağlarının yıllar içinde daha sağlamlaştığını ortaya koydu. Psikologların tanımladığı 'karşılıklı etki', partnerin ihtiyaçlarının ve hassasiyetlerinin ciddiye alınmasını ifade ediyor.

ABD’de yapılan araştırmalarda 320 çift uzun yıllar boyunca takip edildi. Sonuçlara göre her iki partner de 'sözüm bu ilişkide etkili' hissini taşıdığında duygusal güven güçleniyor, tartışmalar çözülebilir hale geliyor.

Öte yandan 'Ben değişmem' yaklaşımının baskın olduğu ilişkilerde huzursuzluk artıyor ve bağlar zamanla zayıflıyor. Çalışma, ilişkinin adil ve sevgi dolu görülmesini sağlayan temel dinamiğin bu olduğunu gösteriyor.