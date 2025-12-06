Psikologlar Mutlu İlişkinin Tek Sırrını Açıkladı! 40 Yıllık Araştırma
Yıllardır çiftlere daha fazla romantizm, daha çok tutku ya da daha sık sürpriz öneriliyor. Ancak uzmanlara göre ilişkileri asıl güçlendiren şey bunların hiçbiri değil. Ünlü aile terapistleri John ve Julie Gottman, 40 yılı aşkın araştırmaların sonucunda sağlıklı ve uzun ömürlü ilişkilerin temelini oluşturan tek bir faktör belirledi.
İlişkiyi güçlendiren tek davranış "karşılıklı etki".
Uzmanlara göre bu özellik, ilişkinin balayı döneminde değil, stresin yüksek olduğu tartışma anlarında belirginleşiyor.
Gottman’lara göre karşılıklı etki, bilinçli çabayla güçlendirilebilen bir beceri.
