onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
2025'te Türkiye'de Yaşanan En Önemli Olay Neydi?

2025'te Türkiye'de Yaşanan En Önemli Olay Neydi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2025 - 10:00 Son Güncelleme: 06.12.2025 - 10:09

Bir yılın daha sonuna geldik... Resmi olarak 2026 için geri sayım başlarken geride bıraktığımız 2025, Türkiye'nin tarihine silinmeyecek izler bıraktı. 2025, sınavlarla, ilklerle ve unutulmaz anlarla tarihe kazındı. Hiç şüphesiz 2025 “ilklerin yılı” oldu.  Kimi zaman göz yaşlarımız sel oldu, kimi zaman yüreklerimiz ağzımıza geldi, kimi zaman ise yaşananlara inanmakta güçlük çektik. Yaşanan bu büyük olayların içinde 2025 denilince aklınıza ilk gelen, ülkenin gündemini en çok meşgul eden olay ne oldu? 2025 denilince aklınıza ne geliyor?  

Seneye damga vuran olayları bir araya getirerek bir anket hazırladık. Şimdi sıra 2025’in Türkiye için en önemli olayını oylarınızla belirleme sırası sizde. 2025’in en önemli olayı neydi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025'te Türkiye'de Yaşanan En Önemli Olay Neydi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

"2025 Yılının Enleri"ne buradan ulaşabilirsiniz👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın