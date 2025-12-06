2025'te Türkiye'de Yaşanan En Önemli Olay Neydi?

Bir yılın daha sonuna geldik... Resmi olarak 2026 için geri sayım başlarken geride bıraktığımız 2025, Türkiye'nin tarihine silinmeyecek izler bıraktı. 2025, sınavlarla, ilklerle ve unutulmaz anlarla tarihe kazındı. Hiç şüphesiz 2025 “ilklerin yılı” oldu. Kimi zaman göz yaşlarımız sel oldu, kimi zaman yüreklerimiz ağzımıza geldi, kimi zaman ise yaşananlara inanmakta güçlük çektik. Yaşanan bu büyük olayların içinde 2025 denilince aklınıza ilk gelen, ülkenin gündemini en çok meşgul eden olay ne oldu? 2025 denilince aklınıza ne geliyor?

Seneye damga vuran olayları bir araya getirerek bir anket hazırladık. Şimdi sıra 2025’in Türkiye için en önemli olayını oylarınızla belirleme sırası sizde. 2025’in en önemli olayı neydi?