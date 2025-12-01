2025 Yılı Milli Sporcularımızın ve Takımlarımızın Zaferleriyle Geçti
2025 yılı, Türk sporunun sadece takım oyununda değil, bireysel arenada da altın çağına göz kırptığı unutulmaz bir yıl olarak kayıtlara geçti. 12 Dev Adam ve Filenin Sultanları’nın milyonları ekran başına kilitleyen tarihi finallerine; pistlerden minderlere, ringlerden havuzlara kadar bireysel sporcularımızın kürsüye ambargo koyan zaferleri eşlik etti.
Bu yıl başarılarıyla öne çıkan takımlarımızı ve sporcularımızı sizin için derledik...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Erkek Basketbol takımı Avrupa ikincisi oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filenin Sultanları dünya ikincisi oldu.
EYOF 2025'te U18 Kadın Milli Takımı şampiyon oldu.
16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı şampiyon oldu
U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Avrupa Boks Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarih yazmaya alışkın olanlardan Ferhat Arıcan...
Toprak Razgatlıoğlu podyumun değişilmez ismi oldu.
Alperen Şengün, tarihi performanslarla All Star oyuncusu oldu.
Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Kuzey Tunçelli de rekorunu geliştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli halterci Cansu Bektaş, peş peşe 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı
Kadın Goalball Milli Takımı, 4’üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu
Busenaz Sürmeneli, 3. kez dünya şampiyonu oldu.
Bilardoda zirve bizim...
Arda ve Kenan göğsümüzü kabartmaya devam etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın