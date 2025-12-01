onedio
2025 Yılı Milli Sporcularımızın ve Takımlarımızın Zaferleriyle Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.12.2025 - 13:09

2025 yılı, Türk sporunun sadece takım oyununda değil, bireysel arenada da altın çağına göz kırptığı unutulmaz bir yıl olarak kayıtlara geçti. 12 Dev Adam ve Filenin Sultanları’nın milyonları ekran başına kilitleyen tarihi finallerine; pistlerden minderlere, ringlerden havuzlara kadar bireysel sporcularımızın kürsüye ambargo koyan zaferleri eşlik etti.

Bu yıl başarılarıyla öne çıkan takımlarımızı ve sporcularımızı sizin için derledik...

A Milli Erkek Basketbol takımı Avrupa ikincisi oldu.

EuroBasket 2025’te tarih yazan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya’nın başkenti Riga’da oynanan nefes kesici final maçında Almanya’ya 88-83 mağlup olarak turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlılar, finale gelene kadar parkede fırtına gibi esti; grup aşamasında turnuvanın favorilerinden Sırbistan’ı 95-90 ile geçerek gücünü kanıtlayan milliler, yarı finalde ise Yunanistan’ı 94-68 gibi farklı bir skorla sahadan silerek 2001’den sonra ikinci kez adını finale yazdırdı. Final mücadelesinde Alperen Şengün 28 sayılık devleşen performansıyla maça damga vururken, Cedi Osman’ın 23 sayılık katkısı ve Adem Bona ile Shane Larkin'in kritik anlardaki çabası şampiyonluk için yetmedi. Almanya’da ise Dennis Schröder ve Franz Wagner’in etkili oyunu kupayı belirledi. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, son saniyeye kadar sürdürdüğü bu unutulmaz mücadeleyle Avrupa ikincisi olarak Türk basketbol tarihine yeni bir altın sayfa ekledi.

Filenin Sultanları dünya ikincisi oldu.

2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, finalde karşılaştığı Brezilya'ya karar setinde 3-2 mağlup olarak dünya ikincisi oldu ve tarihimizdeki en büyük Dünya Şampiyonası başarısını elde etti. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta oynanan ve 2 saati aşan nefes kesen finalde Melissa Vargas ürettiği 31 sayıyla sahanın en skorer ismi olsa da, kupa kıl payı kaçtı. Finale gelene kadar rakiplerine set dahi vermekte zorlanan Filenin Sultanları; çeyrek finalde olimpiyat şampiyonu ABD’yi 3-0 ile sahadan silerken, yarı finalde ise ezeli rakibi İtalya’yı 3-1’lik skorla devirerek gücünü tüm dünyaya kanıtladı. Turnuva boyunca Kaptan Eda Erdem Dündar’ın liderliği, Gizem Örge’nin insanüstü savunması ve Ebrar Karakurt’un kritik anlardaki enerjisi ayakta alkışlanırken; Başantrenör Daniele Santarelli’nin öğrencileri, boyunlarında gümüş madalya olsa da Türk halkının gönlünde bir kez daha şampiyon oldu.

EYOF 2025'te U18 Kadın Milli Takımı şampiyon oldu.

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı şampiyon oldu

Başkent Üsküp'te düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Sırbistan'ı 98-82 mağlup eden milli takım, finalde Fransa ile karşılaştı.

Fransa maçında milliler sahadan 91-75 galip ayrılarak şampiyon oldu.

U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Avrupa Boks Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye U23 Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen U-23 Avrupa Boks Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. 23-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular, 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğu elde etti.

Şampiyonanın final gününde 5 farklı sıklette altın madalya mücadelesi veren milli boksörlerden, kadınlar 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, erkekler 90 kiloda Emrah Yaşar ve kadınlar 54 kiloda Nilay Yaren Çam, rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Erkekler 60 kiloda Mehmethan Çınar ve kadınlar +80 kiloda Hikmetgül Türkmen ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada ayrıca, kadınlar 70 kiloda Dilara Sak, kadınlar 51 kiloda Gamze Soğuksu, kadınlar 60 kiloda Berfin Polat ve erkekler 85 kiloda Bedirhan Kalkan bronz madalya kazandı. Bu sonuçlarla Türkiye, Avrupa sahnesinde boks alanındaki üstün performansını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Tarih yazmaya alışkın olanlardan Ferhat Arıcan...

Milli gururumuz Ferhat Arıcan, Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda fırtına gibi esti. Türk jimnastiğinin en başarılı isimlerinden biri olan Arıcan, uzmanlık alanı olan paralel bar finalinde sergilediği teknik üstünlük ve kusursuz performansıyla rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toprak Razgatlıoğlu podyumun değişilmez ismi oldu.

Milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) tarih yazarak sezonu dünya şampiyonu olarak tamamladı. ROKiT BMW Motorrad takımıyla pistlerde fırtına gibi esen Razgatlıoğlu, İspanya'nın Jerez Pisti'nde düzenlenen sezonun son ayağında topladığı puanlarla kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğunu ilan etti. Sezon boyunca sergilediği dominasyon ve kırdığı rekorlarla rakiplerine şans tanımayan 'El Turco', 616 puanla zirveye yerleşerek Türk bayrağını bir kez daha dünyanın zirvesinde dalgalandırdı ve motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Alperen Şengün, tarihi performanslarla All Star oyuncusu oldu.

Houston Rockets formasıyla NBA parkelerinde fırtına gibi esen Alperen Şengün, 2025 yılında kariyerinin en büyük başarılarından birine imza atarak NBA All-Star kadrosuna seçildi. Bu tarihi başarıyla birlikte genç yıldız, 2007 yılında Utah Jazz formasıyla All-Star seçilen Mehmet Okur’dan 18 yıl sonra bu onura erişen ikinci Türk basketbolcu oldu. Sezon boyunca sergilediği çok yönlü performansı ve istikrarlı oyunuyla hem taraftarların hem de otoritelerin takdirini kazanan Şengün, San Francisco’daki Chase Center’da düzenlenen organizasyonda yer alarak Türk basketbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında atmış oldukları 580 puanla altın madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenen milli atıcılar, altın madalya aldı.

Kuzey Tunçelli de rekorunu geliştirdi.

Türk yüzme sporunun altın çocuğu Kuzey Tunçelli, Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda sergilediği performansla havuzda tarih yazdı. 1500 metre serbest stildeki müthiş derecesiyle finale adını yazdıran genç yetenek, bu zorlu mesafede final gören en genç sporculardan biri olma unvanını elde etti. Başarısını bir adım öteye taşıyarak Gençler Dünya Rekoru’nu da geliştiren Tunçelli, uluslararası arenadaki bu derecesiyle Türk yüzmesinin geleceği adına en büyük umutlardan biri olduğunu ve dünya devleriyle başa baş mücadele edebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Milli halterci Cansu Bektaş, peş peşe 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda mücadele eden milli sporculardan Cansu Bektaş toplamda altın, Gamze Altun ise toplamda bronz madalya kazandı.

Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyon, kadınlar 45 kilo kategorisindeki yarışmayla başladı.

Koparmada 76 kilo, silkmede 90 kilo kaldırarak 2 gümüş madalya alan Cansu, toplam 166 kiloyla art arda 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Gamze ise silkmede 93 kiloyla altın madalya kazanırken, toplamda 161 kiloyla Avrupa 3'üncülüğünü elde etti.

Kadın Goalball Milli Takımı, 4’üncü kez Avrupa Şampiyonu oldu

Kadın Goalball Milli Takımı, 2025 IBSA Goalball Avrupa Şampiyonası finalinde İsrail’e karşı mücadele etti. Başantrenör Hüseyin Atmaca yönetiminde Sevtap Altunoluk, Sevda Altunoluk ve Gülşah Aktürk üçlüsüyle sahaya çıkan ay-yıldızlılar maça hızlı başladı. Gülşah’ın golüyle 1-0 öne geçen Türkiye, Sevtap ve kaptan Sevda’nın sayılarıyla farkı açtı. İlk yarıda skor 3-3’e kadar gelse de 2’nci yarıda yeniden oyunun hakimi olan milliler, üst üste gollerle sahadan 10-3 galip ayrıldı ve 4’üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

Busenaz Sürmeneli, 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Türk milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'ın Niş kentinde düzenlenen 2025 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nın Pazar akşamı düzenlenen final müsabakasında Özbek rakibi Navbakhor Khamidova'yı 5-0 yenerek üçüncü kez dünya şampiyonu oldu.

Bilardoda zirve bizim...

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'de düzenlenen 2025 PBA Dünya Şampiyonası'nda Türk bilardosunun iki efsane ismi finalde karşı karşıya geldi.

Semih Saygıner, finalde Lütfi Çenet'i 4-1'lik skorla mağlup ederek PBA dünya şampiyonu ünvanını kazandı.

Bu arada iki Türk sporcunun finalde mücadele etmesi, uluslararası bilardo camiasında yankı uyandırdı.

Arda ve Kenan göğsümüzü kabartmaya devam etti.

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından organize edilen Altın Çocuk ödülünde İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Arda ile İtalya temsilcisi Juventus'un formasını giyen Kenan, 20 kişilik finalist listesinde yer aldı.

