2025 Yılı Milli Sporcularımızın ve Takımlarımızın Zaferleriyle Geçti

2025 yılı, Türk sporunun sadece takım oyununda değil, bireysel arenada da altın çağına göz kırptığı unutulmaz bir yıl olarak kayıtlara geçti. 12 Dev Adam ve Filenin Sultanları’nın milyonları ekran başına kilitleyen tarihi finallerine; pistlerden minderlere, ringlerden havuzlara kadar bireysel sporcularımızın kürsüye ambargo koyan zaferleri eşlik etti.

Bu yıl başarılarıyla öne çıkan takımlarımızı ve sporcularımızı sizin için derledik...