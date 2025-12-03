onedio
2025'e Damga Vuran Ekonomi Konuları: Rekorlar, Düşüşler, Dünya Piyasalarını Kasıp Kavuran Kararlar...

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
03.12.2025 - 08:58

2025 yılının sonuna geldik… Bu sene de ekonomi açısından hareketli bir yıl oldu. Türkiye ve dünya piyasaları yeni rekorlar ve düşüşlerle kasıp kavrulurken ticaret savaşları için de kılıçlar çekildi. Ülkelerin ekonomi kararları, ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ekonomi politikaları küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Geriye dönüp baktığımızda, yıla damgasını vuran ve manşetlerden düşmeyen en kritik ekonomi başlıklarını sizler için derledik. İşte rekorlar ve düşüşlerin görüldüğü 2025’e damgasını vuran ekonomi konuları…

2025 yılı, küresel piyasalar için 'Büyük Ayrışma ve Volatilite Yılı' olarak tarihe geçti. Finansal hafızalara kazınan 2025 yeni rekorlara da şahitlik etti. Yılın başından itibaren piyasa ayrışması göze çarptı. Hiç şüphesiz Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci dönemine başlamasıyla devreye giren agresif ekonomi politikaları dünya piyasalarını kasıp kavuran en büyük etken oldu.

Özellikle Trump'ın başlattığı ticaret savaşları ülkeleri derinden etkiledi. Getirilen yeni gümrük vergileri üresel tedarik zincirlerinde depreme neden oldu. Bu şok dalgası, piyasada sert fiyatlamalara yol açtı.

Peki 2025'te tam olarak ne oldu? İşte yıla damgasını vuran manşetler...

1. "Trump 2.0" Kasırgası ve Ticaret Savaşları

2025'in piyasalarda deprem etkisi yaratan kararları ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Nisan 2025'te ülkelere yeni gümrük vergisi oranlarını açıkladı ve dünyada adeta kıyamet koptu. Elbette bu karar, altın ve kripto paralarda da deprem etkisi yarattı.

Trump yönetiminin Çin menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 60'a varan ek gümrük vergileri, küresel tedarik zincirini 2020 pandemisinden sonraki en büyük kaosa sürükledi. Sadece Çin değil, Avrupa ve Meksika ürünlerine getirilen yüzde 10 ile yüzde 20 bandındaki vergiler ise ülkeler tarafından tepkiyle karşılandı ve 'Kabul edilemez' bulundu.

ABD'de enflasyonun yeniden hortlaması endişesiyle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerinde frene bastı. Piyasalarda yıl boyu 'Şahin Fed' fiyatlaması konuşuldu.

2. Borsalar çöktü: 2023 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Nisan 2025’te ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergisi kararının ardından Avrupa ve Asya borsaları 2023 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Trump, “Bence her şey çok iyi gidiyor. Piyasalar patlayacak, borsa patlayacak” ifadeleri 2025 yılında adeta can buldu. Öyle ki BBC analistleri yaşananları “Kan gölü olarak” nitelendirdi.

Trump’ın vergi kararının hemen ardından Alman Birleşik Borsa Endeksi (DAX), yüzde 10 düşüş yaşadı. Fransa’nın Cac40 endeksi yüzde 7 geriledi.

Londra borsası yüzde 6’ya yakın düştü. Amsterdam ve Oslo'da yüzde 5’ten fazla; Milano’da yüzde 3’ten fazla düşüş yaşandı.

3. Bitcoin, tarihi rekorunu kırdı

2025, kripto paralar açısından oldukça önemli bir yıl oldu. Kripto paraların kurumsallaştığı ve devlet stratejisi haline geldiği bu yıl, Bitcoin tarihi bir rekora imza attı ve 125 bin dolara yaklaştı.

Bitcoin'in hakimiyetinin zirveye ulaştığı bu süreçten sonra, Ethereum ve Solana yılın ikinci yarısında sert yükselişler yaşadı ve ardından kar düşüşleri görüldü.

4. Altın ve Gümüş Rekorları

Altın her zaman 'güvenli liman' olarak anılırken 2025 yılında da yatırımcısını şaşırtmadı. Tarihi rekorları kıran altın, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Küresel belirsizlik ve ticaret savaşları nedeniyle ons altın, yıl içinde 3 bin dolar seviyelerini zorladı. 

 tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü.Yıl boyunca tarihi zirvelerini test eden altının yeni bir rakibi doğdu: Gümüş.

Güneş panellerine yapılan yatırım ve sanayide gümüşe olan talep, gümüşü agresif bir getiri aracına çevirdi. Ons gümüş kasım ayının sonlarında 60 dolara yaklaşarak tarihi seviyesine ulaştı. Analistler gümüşün 'önemli kazandıran yeni yatırım aracı' olduğunu belirterek yılın şampiyonu ilan etti. 

Öte yandan gram altın dolar/TL’deki yukarı yönlü hareket ve ons altının zirveleri nedeniyle Türkiye'de rekor kırdı. 2025 altının yılı olurken Kapalıçarşı ile bankalar arası kur makası yılın belirli dönemlerinde rekor seviyeye açıldı. Gram altın 6 bin TL'ye; çeyrek altın ise 10 bin TL'ye merdiven dayadı.

5. Dolar ve Euronun Bitmeyen Savaşı

ABD'nin tarifeleri ve Avrupa ekonomisindeki durgunluk döviz piyasalarındaki savaşı yeniden başlattı. Euro, yılın büyük bölümünde Avrupa sanayisindeki durgunluk nedeniyle baskı altındaydı. 

Döviz piyasasındaki denklemi ABD'nin tarifeleri ve Avrupa ekonomisindeki durgunluk bozdu. Ancak Kasım ayındaki ticaret ateşkesinin hemen ardından Euro'nun nefes alması için alan açıldı. sonrası Euro bir miktar nefes aldı. Dolar ise 20 yılın zirvesini test etti.

