2025'e Damga Vuran Ekonomi Konuları: Rekorlar, Düşüşler, Dünya Piyasalarını Kasıp Kavuran Kararlar...

2025 yılı, küresel piyasalar için 'Büyük Ayrışma ve Volatilite Yılı' olarak tarihe geçti. Finansal hafızalara kazınan 2025 yeni rekorlara da şahitlik etti. Yılın başından itibaren piyasa ayrışması göze çarptı. Hiç şüphesiz Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci dönemine başlamasıyla devreye giren agresif ekonomi politikaları dünya piyasalarını kasıp kavuran en büyük etken oldu.

Özellikle Trump'ın başlattığı ticaret savaşları ülkeleri derinden etkiledi. Getirilen yeni gümrük vergileri üresel tedarik zincirlerinde depreme neden oldu. Bu şok dalgası, piyasada sert fiyatlamalara yol açtı.

Peki 2025'te tam olarak ne oldu? İşte yıla damgasını vuran manşetler...