2025'e Damga Vuran Ekonomi Konuları: Rekorlar, Düşüşler, Dünya Piyasalarını Kasıp Kavuran Kararlar...
2025 yılının sonuna geldik… Bu sene de ekonomi açısından hareketli bir yıl oldu. Türkiye ve dünya piyasaları yeni rekorlar ve düşüşlerle kasıp kavrulurken ticaret savaşları için de kılıçlar çekildi. Ülkelerin ekonomi kararları, ABD Başkanı Donald Trump’ın agresif ekonomi politikaları küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Geriye dönüp baktığımızda, yıla damgasını vuran ve manşetlerden düşmeyen en kritik ekonomi başlıklarını sizler için derledik. İşte rekorlar ve düşüşlerin görüldüğü 2025’e damgasını vuran ekonomi konuları…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2025 ekonomi açısından unutulmaz bir yıl olacak...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. "Trump 2.0" Kasırgası ve Ticaret Savaşları
2. Borsalar çöktü: 2023 yılından bu yana en düşük seviyeyi gördü.
3. Bitcoin, tarihi rekorunu kırdı
4. Altın ve Gümüş Rekorları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5. Dolar ve Euronun Bitmeyen Savaşı
6. Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın