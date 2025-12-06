onedio
Uzak Mesafe İlişkisi mi Yaşıyorsun? İlişkini Rahatlatacak 10 Tüyo

Meryem Hazal Çamurcu
06.12.2025 - 23:01

Uzak mesafe ilişkilerini yürütmek zor, bunu herkes biliyor. Yan yana olunamadığı anlarda insan partnerini özlüyor doğal olarak. Bu da ilişkinin zor yürümesine neden oluyor. Ama bazı tüyolarla uzak mesafe ilişkilerini yürütmek çok kolaylaşıyor. Neymiş bu tüyolar, bakalım mı?

1. Günlük iletişim önemli!

Uzak mesafede olunca her gün konuşmak istiyor insan. Bu çok doğal elbette ama iletişimi abartmak ilişkiyi zorlaştırabilir. Sen her an yazışmak istesen de bu durum ilişkinde baskı yaratabilir. Yani sırf sessizlik olmasın diye sürekli iletişimde kalmak doğru değil anlayacağın.

2. Görüntülü konuşma rutini oluşturmak ilişkiyi rahatlatıyor.

Uzak mesafe ilişkisinde sadece sesi duymak partnerlere yetmiyor. Bunun yanında görmek de istiyorlar elbette. Artık bu eskisi kadar zor değil. Görüntülü konuşmalar yaparak bu özlemi azaltmak mümkün. Haftalık belli bir zaman belirleyerek görüntülü konuşmanız ikinizin de kendinizi daha iyi hissetmesine yardımcı olacaktır.

3. Uzakta olsanız bile beraber bir şeyler yapabilirsiniz.

Partnerinle ayrı şehirlerde olabilirsiniz ama beraber bir şeyler yapmak hâlâ mümkün. Beraber bir dizi izleyebilir ya da aynı kitabı okuyabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra üzerine konuşmak ikiniz için de güzel bir aktivite olabilir. Beraber eskisi gibi bir şeyleri paylaşmak ilişkinizi başka seviyeye taşıyacaktır.

4. Birbirinize güvenmezseniz ilişki zorlaşır.

Uzak mesafe ilişkilerdeki en büyük zorluk güven sorunları. Kıskançlık duygusu uzak mesafe ilişkilerde aşılması zor sorunlar meydana getirebiliyor. Sürekli karşındakine suçlamalarda bulunmak ya da her an haber almak istemek partnerinle aranı bozabilir. Yapman gereken aslında ona dürüstçe hissettiklerini anlatmak.

5. Gelecek hakkında konuşmak partnerini de seni de rahatlatır!

Uzak mesafe ilişkileri ayakta tutmanın yolu gelecek planları yapmak. Gelecek hakkında konuşmak ilişkiye dair umutları da ayakta tutuyor. 'Bir gün şunu yapalım' yerine 'Gelecek ay şu gün bu planı yapalım' demek çok daha doğru. Bu sayede kurulan hayaller çok daha gerçekçi oluyor.

6. Kendi hayatını da ihmal etmemelisin.

Uzak mesafe ilişkiyi yönetmek çok zor biliyoruz ama bu demek değil ki kendi hayatını bir kenara atmalısın. Tüm enerjini ilişkiye ayırmak ve kendi hayatını kenara atmak hiç doğru değil. İlişkin kadar kendi hayatını da önemsemelisin. Yani sosyal hayatına, hobilerine ve arkadaşlarına da vakit ayırmalısın.

7. Ufak sürprizler yaparak ilişkiyi canlı tutabilirsin.

Sürprizlerle ilişki hep canlı kalıyor. Burada büyük sürprizlerden bahsetmiyoruz. Bir mektup yazıp yollamak bile partnerini sevindirmeye yeter. Mesajla da yazabilirsin ama elinle yazıp postaladığın bir mektup partnerin için beklenmedik bir hediye olacağı için çok hoşuna gidecektir, bize inan!

8. Tartışmaları telefondan yapmak hiç doğru değil!

Özellikle mesajdan kavga etmek asla yapmaman gereken bir şey. Çünkü mesaj olunca ses tonu, mimik ve göz teması eksik oluyor. Bu da tartışmaları hiç olmayacak bir yere götürebiliyor. O yüzden tartışmaları mesajdan yapmamaya dikkat etmen gerekiyor.

9. Kıskançlık duygusu, ilişkiyi mahvedebilir.

Uzakta olunca kıskançlık duygusu daha da yoğun yaşanıyor elbette. Göremeyince 'Acaba şu an ne yapıyor?' diye insan düşünmeden edemiyor. Bu duyguyu yaşaman normal ama kontrolden çıkmasına izin vermemen gerekiyor. Duygularını da bastırmadan partnerinle hissettiklerini paylaşmayı denemelisin.

10. Partnerinin yoğunluklarına saygı göstermelisin.

Uzak mesafe ilişki yürütürken partnerler birbirlerinin temposunu görmedikleri için fark etmekte zorlanıyorlar. Yani partnerin çok yoğun bir dönemden geçtiği için mesajlarına dönmüyor olabilir. Bunlara saygı duyup anlamak zorundasın. Partnerin böyle yoğun bir dönemden geçiyorsa ona karşı daha anlayışlı davranman gerekiyor.

