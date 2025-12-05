Sevgili Aslan, bugün Merkür, geniş vizyonlu Jüpiter ile güçlü bir üçgen oluşturarak çevrendeki bağlantılar ve ilişkiler üzerinden sana güç ve destek sağlıyor. İş yerindeki arkadaşların, yöneticilerin, belki de dışarıdan bir profesyonel, seninle önemli bir konuyu istişare etmek için kapını çalabilir. Belki de bir organizasyonda, bir ekip birleşmesinde veya yeni bir projede ismin dillendirilebilir. Yani, sosyal becerilerin bugün senin için bir kariyer kapısı açıyor. Tabii bu kapıdan içeri girmek de yine senin elinde.

Tam da bu noktada, beklenmedik bir anda kapını çalan son derece avantajlı bilgi veya teklifi en iyi şekilde değerlendirmelisin. Bu, bir networking fırsatı olabilir, belki de yeni bir iş birliği teklifi veya yeni bir görev de gündeme gelebilir. Gökyüzünün etkisinde, “çevreden yükselme” enerjisinin kapılarını ardına kadar açılmışken, her kapıyı cesurca çalmayı ise unutma!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise flört enerjisi tavan yapmış durumda. Ortak arkadaşların aracılığıyla yeni biriyle tanışabilir veya mevcut ilişkinde keyifli bir plan yapabilirsin. Belki de uzun zamandır planladığın o romantik akşam yemeği veya hafta sonu kaçamağı için mükemmel bir zaman olabilir. Kısacası, Merkür ile Jüpiter'in aşka desteği seni onunla duygu dolu anlar yaşamaya teşvik edebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…