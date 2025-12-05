Sevgili Aslan, bugün flört enerjinin tavan yaptığını hissediyor musun? Çünkü yıldızların senin için söylediği tam olarak bu! Belki de ortak arkadaşların aracılığıyla yeni biriyle karşılaşabilirsin. Kim bilir, belki de bu kişi hayatının aşkı olabilir.

Belki de mevcut ilişkinde yeni bir sayfa açma zamanıdır. Sevdiğin kişiyle keyifli bir plan yapabilirsin. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o romantik akşam yemeği veya hafta sonu kaçamağı için mükemmel bir zaman olabilir. Şömine başında bir şarap, mum ışığında bir yemek... Ah, ne romantik!

Peki, aşk gezegeni Merkür ile şans gezegeni Jüpiter'in birleştiği bu dönemde, duygusal bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…