Sevgili Aslan, bugün aşk rüzgarları kalbinde fırtınalar estirecek. Gözüne kestirdiğin o özel kişiye karşı attığın, belki de farkında bile olmadığın minik adımlar ve gösterdiğin ilgi, aranızda tatlı mı tatlı bir yakınlaşma oluşturacak. Bu yakınlaşma, ilişkine yeni bir boyut kazandırıp sıradanlıktan uzaklaştıracak.

Partnerinle geçirdiğin samimi ve özel anlar, aranızdaki bağı daha da güçlendirecek. Bu anlar, ilişkini daha da özel kılacak ve belki de aşkının hikayesine yeni bir bölüm ekleyecek. Bugün, aşkta ve işte kendini gösterme günün. Kendi ışığını sahneye çıkarma ve parlatma zamanı geldi.

Onu sevdiğini hem söylemeli hem de hareketlerinle ispatlamalısın. Unutma, aşkta en önemli şey eylemlerdir. Sözler sadece onları destekler, gerçek duyguları hareketler ortaya koyar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…