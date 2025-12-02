Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya ne dersin? Gökyüzünün hızlı habercisi Merkür, aşkla mantığı birleştirme konusunda sana yardımcı olacak. Kalbinin ritmini ve aklının hızını dengeleyecek... Bu sayede duygularını abartıya kaçmadan, ama samimiyetle ortaya koyabileceksin.

Partnerinle arandaki ilişkinde bugün biraz daha açık sözlü olman gerekecek. Beklentilerini, isteklerini ve hatta sınırlarını net bir şekilde ifade etmekten çekinme. Öte yandan eğer bekarsan, bugün biraz daha dikkatli olmanda fayda var. Mantığını kalbinin önüne geçirmek, yanlış bir adım atmamana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…