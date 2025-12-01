Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında Venüs ve Plüton'un kozmik dansı, adeta bir manyetik alan oluşturuyor. Bu iki gezegenin oluşturduğu sekstil açı, sende güçlü bir çekim hissi yaratıyor. Aman dikkat: Bu çekim, birazcık 'yasak aşk' havası taşıyabilir.

İlişkisi olan biri senden hoşlanabilir ya da sen, belki de kalbini yanlış kişiye kaptırabilirsin. Bu yüzden, bugün aşk hayatında biraz daha dikkatli olman gerektiğini unutma. Kalbinin sesini dinlemek önemli ancak bu dönemde ona biraz da söz geçirmen gerekebilir... Peki, doğru olanı mı yapacaksın? Yoksa içgüdülerinin seni sürüklediği yere mi gideceksin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…